Ακυρώθηκε το ποδοσφαιρικό καμπ της Μπαρτσελόνα στα Κατεχόμενα

Η επίμαχη αναφορά σε «Βόρεια Κύπρο»

Παρέμβαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας

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Αντέδρασε η τουρκοκυπριακή ηγεσία

Ακυρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τοπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην κατεχόμενη Λευκωσία.Η σχετική καταχώριση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα της Barça Academy. Η διεύθυνση της σελίδας παραμένει ενεργή, αλλά δεν εμφανίζει πλέον ούτε τη διοργάνωση ούτε τις πληροφορίες που είχαν αναρτηθεί για τον χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τον καταλανικό σύλλογο.Η εξέλιξη ακολουθεί τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο και τις συντονισμένες παρεμβάσεις της κυπριακής κυβέρνησης και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.Η διοργάνωση είχε αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα με τον τίτλο «Lefkosa Camp». Ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής, στην κατεχόμενη Λευκωσία, ενώ η τοποθεσία παρουσιαζόταν ως «Lefkosa, Northern Cyprus».Τα δύο προπονητικά προγράμματα είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους 7 έως 11 και 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Απευθύνονταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών, με τη συμμετοχή προπονητών από την Ισπανία και την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy. Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης εξακολουθούν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του λεγόμενου Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής.Η χρήση του όρου «Northern Cyprus» από έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους προκάλεσε ιδιαίτερη ενόχληση στη Λευκωσία, καθώς παρέπεμπε σε κρατική οντότητα η οποία δεν αναγνωρίζεται από καμία χώρα πλην της Τουρκίας.Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απέστειλε επιστολή στην Ισπανική Ομοσπονδία, ζητώντας την παρέμβασή της ώστε να μην πραγματοποιηθεί η διοργάνωση. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι ποδοσφαιρικοί φορείς για τη διεξαγωγή επίσημης δραστηριότητας στα κατεχόμενα χωρίς την έγκριση της αναγνωρισμένης ομοσπονδίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.Στο πολιτικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν επαφές με την ισπανική κυβέρνηση και άλλους αρμόδιους φορείς.Η κινητοποίηση της Λευκωσίας προκάλεσε την αντίδραση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις στα κατεχόμενα δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να περιορίσει τις επαφές των Τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα.Σε ανάλογο ύφος τοποθετήθηκε και ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, καταγγέλλοντας τις προσπάθειες ακύρωσης.Το ζήτημα είχε επιβαρύνει το κλίμα πριν από τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Η διαγραφή της διοργάνωσης από την ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα θεωρείται στη Λευκωσία αποτέλεσμα της διπλωματικής κινητοποίησης των τελευταίων ημερών.