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Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Καλοπήγαδο Κερατέας: 112 για εκκένωση από Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς λεωφόρο Λαυρίου, βίντεο και φωτογραφίες
Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα - Η πυρκαγιά καίει ανάμεσα σε σπίτια
Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε σπίτια ενώ λίγο μετά τις 16:00 ήχησε νέο μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Τρεχαντιέρα, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαυρίου.
Δείρε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (25/8) περίπου στις 15:40. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook), Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης (Facebook)
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