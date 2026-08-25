Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Καλοπήγαδο Κερατέας: 112 για εκκένωση από Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς λεωφόρο Λαυρίου, βίντεο και φωτογραφίες

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:40 με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε σπίτια ενώ λίγο μετά τις 16:00 ήχησε νέο μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Τρεχαντιέρα, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (25/8) περίπου στις 15:40. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook), Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης (Facebook)