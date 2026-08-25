Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό σε φαρμακείο στην Αρκαδία, η στιγμή που σπάνε την τζαμαρία με σιδερένιο καπάκι και βάζουν φωτιά

Δύο νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν τα ξημερώματα στο φαρμακείο – Δεν πήραν χρήματα ή φάρμακα, αλλά έριξαν εύφλεκτο υγρό και προκάλεσαν εμπρησμό – Οι κάμερες «ξετυλίγουν» τη διαδρομή τους

Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται η καταδρομική επίθεση σε φαρμακείο στη Βλάχερνα κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα των δύο δραστών.



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περίπου στις 00:35, όταν δύο νεαροί άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινήθηκαν πεζή προς το φαρμακείο.



εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κοιτούν δεξιά και αριστερά, ελέγχοντας τον δρόμο και την περιοχή πριν προσεγγίσουν το κατάστημα.



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Με καπάκι φρεατίου έσπασαν την τζαμαρία Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, οι δράστες φέρονται να πήραν ένα σιδερένιο καπάκι από φρεάτιο και να το πέταξαν πάνω στην τζαμαρία του φαρμακείου, προκαλώντας τη θραύση της.



Αμέσως μετά μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.



Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους αστυνομικούς είναι ότι δεν φαίνεται να τους ενδιέφερε η κλοπή. Δεν αναζητούν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χρήματα, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα αξίας.



Κλείσιμο δολιοφθορά και την πρόκληση καταστροφής.



Οι δύο νεαροί φέρονται να έριξαν εύφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του φαρμακείου και στη συνέχεια να προκάλεσαν εμπρησμό, πριν αποχωρήσουν από το σημείο.



Τους κατέγραψαν άλλες κάμερες Οι αστυνομικοί έχουν ήδη στραφεί στις κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων και άλλων σημείων της περιοχής, καθώς το ίδιο το φαρμακείο δεν διαθέτει πλήρη οπτική κάλυψη που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των δραστών.



Στο μικροσκόπιο τηςβρίσκεται η καταδρομική επίθεση σε φαρμακείο στη Βλάχερνα Αρκαδίας , τα ξημερώματα της Τρίτης, με τις Αρχές να εξετάζουνπροκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα των δύο δραστών.Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα,, όταν δύο νεαροί άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινήθηκαν πεζή προς το φαρμακείο.Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό, οι δύο άνδρες. Κοιτούν δεξιά και αριστερά, ελέγχοντας τον δρόμο και την περιοχήΣτη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, οι δράστες φέρονται να πήραν ένααπό φρεάτιο και να το πέταξαν πάνω στην, προκαλώντας τη θραύση της.Αμέσως μετά μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους αστυνομικούς είναι ότι. Δεν αναζητούν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χρήματα, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα αξίας.Αντίθετα, η κίνησή τους φαίνεται να ήταν εξαρχής στοχευμένη στηκαι τηνΟι δύο νεαροί φέρονται να έριξαν εύφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του φαρμακείου και στη συνέχεια να προκάλεσαν, πριν αποχωρήσουν από το σημείο.Οι αστυνομικοί έχουν ήδη στραφεί στις κάμερεςκαι άλλων σημείων της περιοχής, καθώς το ίδιο το φαρμακείοπου να επιτρέπει την ταυτοποίηση των δραστών.





Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν αφήσει το όχημά τους σε άλλο σημείο και κινήθηκαν πεζή, γεγονός που δείχνει ότι είχαν λάβει μέτρα ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.



Ωστόσο, η Αστυνομία εκτιμά ότι η διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά την επίθεση ενδέχεται να έχει καταγραφεί από άλλες κάμερες.



Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστούν πλάνα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, το όχημα που χρησιμοποίησαν ή ακόμη και τη διαδρομή διαφυγής τους.



Μιλούσαν ελληνικά Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι ο ήχος από το καταγραφικό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο νεαροί ακούγονται να συνομιλούν στα ελληνικά.



Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο καρέ και κάθε δευτερόλεπτο από το οπτικό υλικό, προκειμένου να συνθέσουν το παζλ της επίθεσης.



Το γεγονός ότι οι δράστες δεν προχώρησαν σε κλοπή αλλά φέρονται να έβαλαν φωτιά στο κατάστημα ενισχύει το σενάριο ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια.



Το κίνητρο, ωστόσο, παραμένει άγνωστο.



Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπική διαφορά, εκφοβισμό ή άλλη στοχευμένη ενέργεια.



Οι έρευνες συνεχίζονται με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, τη συλλογή μαρτυριών και τη διασταύρωση των στοιχείων από τις κάμερες της περιοχής, με τις Αρχές να αναζητούν το λάθος των δύο δραστών που θα οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.