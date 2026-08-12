Βίντεο με το εντυπωσιακό πέρασμα των πελαργών στα Λεγραινά
ΕΛΛΑΔΑ
Πελαργοί Λεγραινά Μάνδρα Μετανάστευση

Βίντεο με το εντυπωσιακό πέρασμα των πελαργών στα Λεγραινά

Στην περιοχή των Λεγραινών περιπολεί συνεργάτιδα ΑΝΙΜΑ, η οποία καταγράφει την πορεία του σμήνους και αναζητά τραυματισμένα ή νεκρά πτηνά από προσκρούσεις και ηλεκτροπληξίες - Δυστυχώς, όπως αναφέρει ο σύλλογος, για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, καθώς εντοπίστηκαν πελαργοί που χτυπήθηκαν από τα καλώδια

Βίντεο με το εντυπωσιακό πέρασμα των πελαργών στα Λεγραινά
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Ένα εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψε ο φακός στα Λεγραινά, στην Αττική, όπου σμήνος νεαρών πελαργών μεταναστεύει προς θερμότερα κλίματα.

Ωστόσο, το πέρασμα των πουλιών πάνω από κατοικημένες και ημιαστικές περιοχές εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής), τα εναέρια καλώδια αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες τραυματισμού και θανάτου για τα πουλιά.

Βίντεο με τους πελαργούς στην ΑΝΙΜΑ: 



Στην περιοχή των Λεγραινών περιπολεί συνεργάτιδα ΑΝΙΜΑ, η οποία καταγράφει την πορεία του σμήνους και αναζητά τραυματισμένα ή νεκρά πτηνά από προσκρούσεις και ηλεκτροπληξίες. Δυστυχώς, όπως αναφέρει ο σύλλογος, για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, καθώς εντοπίστηκαν πελαργοί που χτυπήθηκαν από τα καλώδια.

Βίντεο με το εντυπωσιακό πέρασμα των πελαργών στα Λεγραινά
Τραυματισμένος πελαργός/ANIMA
Βίντεο με το εντυπωσιακό πέρασμα των πελαργών στα Λεγραινά
Πελαργοί στη Μάνδρα/ΑΝΙΜΑ
2 ΣΧΟΛΙΑ

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