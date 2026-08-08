Το νέο... καλοκαιρινό κόλπο που κάνουν οι κλέφτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο... καλοκαιρινό κόλπο που κάνουν οι κλέφτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Αττικής μια πρακτική που καταγγέλλεται ως προειδοποίηση κλοπής οχημάτων. Δείτε αναλυτικά...

Το νέο... καλοκαιρινό κόλπο που κάνουν οι κλέφτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα
UPD:

Αγνωστοι σηκώνουν τους υαλοκαθαριστήρες σταθμευμένων αυτοκινήτων, με κατοίκους να εκφράζουν την υποψία ότι με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται εάν τα οχήματα παραμένουν για ημέρες στο ίδιο σημείο και, κατά συνέπεια, εάν οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν για διακοπές.

Το καλοκαίρι και κυρίως ο Αύγουστος αποτελούν ούτως ή άλλως μια περίοδο κατά την οποία πολλές γειτονιές της Αττικής αδειάζουν. Αυτοκίνητα μένουν σταθμευμένα για αρκετές ημέρες στο ίδιο ακριβώς σημείο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται εκτός Αθηνών.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αναρτήσεις σε τοπικές ομάδες κοινωνικών δικτύων, μεταξύ άλλων από την ευρύτερη περιοχή Αρτέμιδας, Γέρακα, Παλλήνης και ανατολικών προαστίων, κάνουν λόγο για περιστατικά με ανασηκωμένους υαλοκαθαριστήρες. Η λογική που περιγράφουν οι κάτοικοι είναι απλή: κάποιος σηκώνει έναν υαλοκαθαριστήρα και επιστρέφει αργότερα. Εάν αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση μετά από μία ή περισσότερες ημέρες, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κανείς δεν έχει πλησιάσει το αυτοκίνητο.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Κλείσιμο
UPD:

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης