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Το νέο... καλοκαιρινό κόλπο που κάνουν οι κλέφτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα
Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Αττικής μια πρακτική που καταγγέλλεται ως προειδοποίηση κλοπής οχημάτων. Δείτε αναλυτικά...
Αγνωστοι σηκώνουν τους υαλοκαθαριστήρες σταθμευμένων αυτοκινήτων, με κατοίκους να εκφράζουν την υποψία ότι με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται εάν τα οχήματα παραμένουν για ημέρες στο ίδιο σημείο και, κατά συνέπεια, εάν οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν για διακοπές.
Το καλοκαίρι και κυρίως ο Αύγουστος αποτελούν ούτως ή άλλως μια περίοδο κατά την οποία πολλές γειτονιές της Αττικής αδειάζουν. Αυτοκίνητα μένουν σταθμευμένα για αρκετές ημέρες στο ίδιο ακριβώς σημείο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται εκτός Αθηνών.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αναρτήσεις σε τοπικές ομάδες κοινωνικών δικτύων, μεταξύ άλλων από την ευρύτερη περιοχή Αρτέμιδας, Γέρακα, Παλλήνης και ανατολικών προαστίων, κάνουν λόγο για περιστατικά με ανασηκωμένους υαλοκαθαριστήρες. Η λογική που περιγράφουν οι κάτοικοι είναι απλή: κάποιος σηκώνει έναν υαλοκαθαριστήρα και επιστρέφει αργότερα. Εάν αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση μετά από μία ή περισσότερες ημέρες, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κανείς δεν έχει πλησιάσει το αυτοκίνητο.
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