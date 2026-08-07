Όταν η θωρακισμένη BMW δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Ζαμπούνη από τις σφαίρες

Μια σημαντική εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση των εκτελέσεων που συνδέονται με τον πόλεμο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα σημειώθηκε με τη σύλληψη στη Γερμανία ενός 31χρονου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις Αρχές, ο 31χρονος εντοπίστηκε στη Γερμανία έπειτα από συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις γερμανικές Αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ενώ οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Ελλάδα έχουν ήδη κινηθεί.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που τον βαραίνουν βρίσκεται και η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για μία από τις πλέον αιματηρές μαφιόζικες εκτελέσεις των τελευταίων ετών, με το θύμα να δέχεται καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα στη θωρακισμένη BMW X5 του.

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Η σημερινή εξέλιξη επαναφέρει αναπόφευκτα στο προσκήνιο και το ίδιο το αυτοκίνητο. Γιατί εκείνη τη νύχτα ο Ζαμπούνης θεωρητικά βρισκόταν μέσα σε ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της εποχής του: μια BMW X5 Security της γενιάς E70, ένα SUV κατασκευασμένο ή διαμορφωμένο ώστε να αντέχει σε ένοπλες επιθέσεις πολύ σοβαρότερες από αυτές που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε συμβατικό αυτοκίνητο.





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