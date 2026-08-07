Σύλληψη δώδεκα ατόμων κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΚΑ Συλλήψεις Αστυνομία

Σύλληψη δώδεκα ατόμων κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, δύο συσκευές λέιζερ και ένα καπνογόνο

Σύλληψη δώδεκα ατόμων κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ και ΤΣΣΕΚΑ 1948.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Ειδικότερα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ακόμα, στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης