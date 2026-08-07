Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Σύλληψη δώδεκα ατόμων κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη
Σύλληψη δώδεκα ατόμων κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη
Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, δύο συσκευές λέιζερ και ένα καπνογόνο
Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ και ΤΣΣΕΚΑ 1948.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.
Ειδικότερα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ακόμα, στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.
Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.
Ειδικότερα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ακόμα, στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.
Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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