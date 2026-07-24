Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Τέλος ο «Δακτύλιος» από αύριο
Τέλος ο «Δακτύλιος» από αύριο
Το μέτρο του «Δακτυλίου» στο κέντρο της Αθήνας ισχύει έως και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου.
Το μέτρο του «Δακτυλίου» στο κέντρο της Αθήνας ισχύει έως και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου.
Η καλοκαιρινή ραστώνη αφορά και το «Μικρό Δακτύλιο», αυτόν που συνήθως ονομάζουμε «Δακτύλιο». Το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύει έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου (2026). Και θα επανέλθει, έπειτα από διαταγή της Τροχαίας, κάποια στιγμή το φθινόπωρο.
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