Τέλος ο «Δακτύλιος» από αύριο

Η καλοκαιρινή ραστώνη αφορά και το «Μικρό Δακτύλιο», αυτόν που συνήθως ονομάζουμε «Δακτύλιο». Το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύει έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου (2026). Και θα επανέλθει, έπειτα από διαταγή της Τροχαίας, κάποια στιγμή το φθινόπωρο.







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