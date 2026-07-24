Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Έτσι θα καταγγείλετε την κατάληψη δρόμων και πεζοδρομίων
Η ψηφιακή εφαρμογή MyStreet περνά στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της, αποκτώντας νέες δυνατότητες που διευρύνουν σημαντικά τον ρόλο της στην προστασία και την καλύτερη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.
Στόχος είναι να μην αποτελεί πλέον μόνο ένα εργαλείο καταγγελιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, αλλά μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα ενισχύει την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την καθημερινότητα των πολιτών.
Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας. Μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη, οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις νόμιμες παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως εκείνες που αφορούν τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις, και να ελέγχουν αν τηρούνται τα όρια που έχουν εγκριθεί.
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