Έτσι θα καταγγείλετε την κατάληψη δρόμων και πεζοδρομίων

Στόχος είναι να μην αποτελεί πλέον μόνο ένα εργαλείο καταγγελιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, αλλά μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα ενισχύει την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας. Μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη, οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις νόμιμες παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως εκείνες που αφορούν τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις, και να ελέγχουν αν τηρούνται τα όρια που έχουν εγκριθεί.





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