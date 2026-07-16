Στους δρόμους οι Ουκρανοί, διαμαρτύρονται για την αποπομπή του υπουργού Άμυνας, Φεντόροφ: «Ντροπή, υπονομεύετε τη νίκη»

Ο 35χρονος Φέντοροφ διορίστηκε τον Ιανουάριο, ωστόσο του πιστώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ουκρανικών δυνάμεων και οι επιτυχίες κατά της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες - Εγκρίθηκε ο διορισμός του Κοτέτσκι στην πρωθυπουργία



Βολοντίμιρ Ζελένσκι να Μιχαΐλο Φεντόροφ.



Πλήθος κόσμου –στην πλειονότητά τους νέοι– συγκεντρώθηκε στο Κίεβο, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ» και «Σταματήστε να υπονομεύετε τη νίκη!», ενώ ακούγονταν και συνθήματα όπως «Ντροπή!».



Ζελένσκι δεν έχει ακόμη εξηγήσει την απόφασή του, η οποία προκαλεί έντονη αναστάτωση σε αναλυτές, στο στράτευμα, καθώς και σε τμήματα της κοινωνίας των πολιτών.











Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν αργότερα την Πέμπτη για τον προτεινόμενο αντικαταστάτη του στο Υπουργείο Άμυνας, τον Ιχόρ Κλιμένκο, ο οποίος σήμερα ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικών.



Ορισμένοι στην Ουκρανία συνδέουν την αποπομπή του Φεντόροφ με τις εντάσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον ίδιο και τον, πιο παραδοσιακών αντιλήψεων, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Ολεξάντρ Σίρσκι. Άλλοι, πάλι, εστιάζουν στην αποτυχία του να κινηθεί αρκετά γρήγορα όσον αφορά την αναδιοργάνωση της επιστράτευσης.



«Αυτό είναι το χειρότερο λάθος που έχει κάνει ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προεδρίας του», δήλωσε στο BBC ο Ολεξάντρ, ένας Ουκρανός στρατιώτης. Όπως εξήγησε, κατατάχθηκε στον στρατό νωρίτερα φέτος επειδή εμπιστευόταν την ομάδα και το όραμα του Φέντοροφ: «Δεν γνωρίζω κανέναν που να στηρίζει την απόφαση αντικατάστασής του. Ούτε μέσα στον στρατό, ούτε στην κοινωνία».



«Έχω πολλούς φίλους στο στρατό. Πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Δεν θέλω να συνεχιστεί αυτό», δήλωσε στο BBC η 31χρονη Μαρία Λαβρινέτς, η οποία συμμετείχε στη διαδήλωση στην πλατεία Ιβάν Φράνκο στο κέντρο του Κιέβου. «Βλέπουμε τα αποτελέσματα του [Φέντοροφ]. Βλέπουμε το κίνητρο των στρατιωτών, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους».



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Ψηφιακός μετασχηματισμός στο πεδίο της μάχης Όταν ανέλαβε καθήκοντα, ο Φεντόροφ ξεκίνησε την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο πολλοί στην Ουκρανία θεωρούν υπερβολικά γραφειοκρατικό και εγκλωβισμένο σε σοβιετικού τύπου νοοτροπίες.



Ως πρώην Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, δραστηριοποιήθηκε από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας το 2022, ιδρύοντας μια εθελοντική «IT Στρατιά της Ουκρανίας» για την εξαπόλυση κυβερνοεπιθέσεων κατά των Ρώσων.



Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί της Πέμπτης σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, με αφορμή την αιφνιδιαστική απόφαση τουνα σπρώξει στην έξοδο από την κυβέρνηση τον δημοφιλή Υπουργό Άμυνας,Πλήθος κόσμου –στην πλειονότητά τους νέοι– συγκεντρώθηκε στο Κίεβο, κρατώντας πανό με συνθήματα όπωςκαι, ενώ ακούγονταν και συνθήματα όπωςδεν έχει ακόμη εξηγήσει την απόφασή του, η οποία προκαλεί έντονη αναστάτωση σε αναλυτές, στο στράτευμα, καθώς και σε τμήματα της κοινωνίας των πολιτών.Ο 35χρονος Φέντοροφ διορίστηκε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο του πιστώνεται η αναζωογόνηση του υπουργείου, η ηγεσία της εκστρατείας κατά της διαφθοράς, καθώς και η χρήση δεδομένων για την ανάλυση και τη βελτίωση των επιδόσεων των δυνάμεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν αργότερα την Πέμπτη για τον προτεινόμενο αντικαταστάτη του στο Υπουργείο Άμυνας, τονο οποίος σήμερα ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικών.Ορισμένοι στην Ουκρανία συνδέουν την αποπομπή του Φεντόροφ με τις εντάσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον ίδιο και τον, πιο παραδοσιακών αντιλήψεων, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου,Άλλοι, πάλι, εστιάζουν στην αποτυχία του να κινηθεί αρκετά γρήγορα όσον αφορά την αναδιοργάνωση της επιστράτευσης.«Αυτό είναι το χειρότερο λάθος που έχει κάνει ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προεδρίας του», δήλωσε στο BBC ο, ένας Ουκρανός στρατιώτης. Όπως εξήγησε, κατατάχθηκε στον στρατό νωρίτερα φέτος επειδή εμπιστευόταν την ομάδα και το όραμα του Φέντοροφ: «Δεν γνωρίζω κανέναν που να στηρίζει την απόφαση αντικατάστασής του. Ούτε μέσα στον στρατό, ούτε στην κοινωνία».«Έχω πολλούς φίλους στο στρατό. Πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Δεν θέλω να συνεχιστεί αυτό», δήλωσε στο BBC η 31χρονηη οποία συμμετείχε στη διαδήλωση στην πλατεία Ιβάν Φράνκο στο κέντρο του Κιέβου. «Βλέπουμε τα αποτελέσματα του [Φέντοροφ]. Βλέπουμε το κίνητρο των στρατιωτών, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους».Όταν ανέλαβε καθήκοντα, οξεκίνησε την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο πολλοί στην Ουκρανία θεωρούν υπερβολικά γραφειοκρατικό και εγκλωβισμένο σε σοβιετικού τύπου νοοτροπίες.Ως πρώην Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, δραστηριοποιήθηκε από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας το 2022, ιδρύοντας μια εθελοντική «IT Στρατιά της Ουκρανίας» για την εξαπόλυση κυβερνοεπιθέσεων κατά των Ρώσων.

Αργότερα, ηγήθηκε της επιτυχημένης εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων «Στρατός των Drones» (Army of Drones) και εισήγαγε στοιχεία παιχνιδοποίησης (gamification) στον πόλεμο, σχεδιάζοντας ένα σύστημα που αντάμειβε τις ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες με πόντους για κάθε πλήγμα κατά ρωσικών στόχων.







Η έμφαση που έδινε ο Φεντόροφ στα drones, στον πόλεμο υψηλής τεχνολογίας και στις προμήθειες συνεχίστηκε και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υπουργείο Άμυνας.



Στις αρχές της θητείας του, ζήτησε επίσης από τον ιδρυτή της SpaceX, Έλον Μασκ, να εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τους δορυφόρους Starlink για επιθέσεις με drones – μια κίνηση που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην πρώτη γραμμή.



Το υπουργείο του διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία ο Φέντοροφ είχε δεσμευτεί τον περασμένο μήνα να «αποκόψει» εντελώς από τη Ρωσία, με τη χρήση πληγμάτων από drones μέσου βεληνεκούς.







Αντιδράσεις και παραιτήσεις Σε ανάρτησή του στο Facebook λίγο μετά την αποπομπή του, ο Φεντόροφ παρέθεσε τα επιτεύγματά του και δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να εργάζεται για την ήττα του εχθρού μέσω της ασυμμετρίας, της ταχύτητας της καινοτομίας και της οργανωτικής ισχύος».



Ο διακεκριμένος blogger Σεργκέι Στερνένκο, τον οποίο ο Φεντόροφ είχε προσλάβει ως σύμβουλο, εξήρε τον πρώην προϊστάμενό του χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον καλύτερο υπουργό άμυνας σε ολόκληρη την ιστορία μας» και εξέφρασε τη λύπη του για τα «γραφειοκρατικά εμπόδια και τις τεχνητές καθυστερήσεις» που, όπως είπε, στάθηκαν εμπόδιο σε βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.



Παράλληλα, ο Πάβλο Γελιζάροφ, γνωστός διοικητής μονάδας drones, παραιτήθηκε από τη θέση του υποδιοικητή της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή του Φεντόροφ – μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο πλήγμα για την αμυντική ικανότητα της χώρας».



Εγκρίθηκε ο διορισμός του Κοτέτσκι στην πρωθυπουργία Στο μεταξύ, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα, ενέκρινε τον διορισμό του Σεργκέι Κορέτσκι, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, ως νέου πρωθυπουργού της χώρας.



Οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης του διορισμού του Κορέτσκι την Πέμπτη, μετά από υποψηφιότητα που υπέβαλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η οποία ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφάντσουκ το προηγούμενο βράδυ.



Συνολικά 289 βουλευτές υποστήριξαν τον διορισμό του.