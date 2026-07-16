Απομακρύνονται τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, ξεκινά η αυτοψία
Απομακρύνονται τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, ξεκινά η αυτοψία
Ο Δήμος Αθηναίων αναμένεται να αναλάβει τον συντονισμό των εργασιών - Οι πραγματογνώμονες θα αναζητήσουν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ οι ένοικοι ελπίζουν να ανακτήσουν προσωπικά αντικείμενα
Ένα από τα πρώτα και πιο καθοριστικά βήματα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της τετραώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Μετά από ημέρες αναμονής, ξεκινούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των τεράστιων όγκων μπάζων που καλύπτουν το σημείο της κατάρρευσης, εξέλιξη που αναμένεται να επιτρέψει στους πραγματογνώμονες να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη αυτοψία και να αναζητήσουν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου. Παράλληλα, οι ένοικοι θα μπορέσουν, για πρώτη φορά μετά το ατύχημα, να αναζητήσουν χρήματα, σημαντικά έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια, ενώ αναμένεται να ανασυρθεί και η σορός του άτυχου pit bull, το οποίο δεν πρόλαβε να διαφύγει από το διαμέρισμα και καταπλακώθηκε από τα ερείπια, σκορπίζοντας θλίψη στην ιδιοκτήτριά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, με εισαγγελική παραγγελία αναμένεται να οριστεί ως αρμόδιος για τον συντονισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των μπάζων ο Δήμος Αθηναίων, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών.
Ήδη, στο σημείο βρέθηκαν στέλεχος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με έδρα το Παλαιό Ηράκλειο, καθώς και εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας από τη Βούλα, συνοδευόμενος από συνεργάτη του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη αυτοψία και να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών.
Κατά την επίσκεψή τους, οι εκπρόσωποι του συνεργείου προχώρησαν σε φωτογραφική και βιντεοληπτική καταγραφή του χώρου. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσουν το εσωτερικό του οικοπέδου, καθώς δεν διέθεταν πρόσβαση στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί τα μπάζα. Για τον λόγο αυτό περιορίστηκαν στην εξωτερική αποτύπωση της κατάστασης, προκειμένου να οργανωθεί η επόμενη φάση της επιχείρησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνεργείο αναμένεται να επιστρέψει και την επόμενη ημέρα, αυτή τη φορά μαζί με τους χειριστές των ειδικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των συντριμμιών. Η επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς θα πρέπει να γίνει με απόλυτη προσοχή, ώστε να μην καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικά για τη διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, με εισαγγελική παραγγελία αναμένεται να οριστεί ως αρμόδιος για τον συντονισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των μπάζων ο Δήμος Αθηναίων, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών.
Ήδη, στο σημείο βρέθηκαν στέλεχος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με έδρα το Παλαιό Ηράκλειο, καθώς και εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας από τη Βούλα, συνοδευόμενος από συνεργάτη του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη αυτοψία και να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών.
Κατά την επίσκεψή τους, οι εκπρόσωποι του συνεργείου προχώρησαν σε φωτογραφική και βιντεοληπτική καταγραφή του χώρου. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσουν το εσωτερικό του οικοπέδου, καθώς δεν διέθεταν πρόσβαση στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί τα μπάζα. Για τον λόγο αυτό περιορίστηκαν στην εξωτερική αποτύπωση της κατάστασης, προκειμένου να οργανωθεί η επόμενη φάση της επιχείρησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνεργείο αναμένεται να επιστρέψει και την επόμενη ημέρα, αυτή τη φορά μαζί με τους χειριστές των ειδικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των συντριμμιών. Η επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς θα πρέπει να γίνει με απόλυτη προσοχή, ώστε να μην καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικά για τη διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης.
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