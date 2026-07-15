Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 24χρονη μετά από ατύχημα με θαλάσσια φουσκωτά, συνελήφθη 59χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική τραυματισμός Θάλασσα Ατύχημα

Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 24χρονη μετά από ατύχημα με θαλάσσια φουσκωτά, συνελήφθη 59χρονος

Η 24χρονη τουρίστρια από τη Σερβία τραυματίστηκε στο πόδι

Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 24χρονη μετά από ατύχημα με θαλάσσια φουσκωτά, συνελήφθη 59χρονος
Μία 24χρονη γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε χθες το απόγευμα (14/7) μέσα στη θάλασσα στην περιοχή της Καλλιθέας Χαλκιδικής.

Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι η 24χρονη τραυματίστηκε στο δεξί της πόδι όταν το στρώμα θαλάσσης στο οποίο βρισκόταν συγκρούστηκε με φουσκωτό καναπέ θαλάσσιας έλξης, ο οποίος ρυμουλκούνταν από σκάφος.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 59χρονος εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση) και 314 (Σωματική βλάβη από αμέλεια)του Ποινικού Κώδικα.

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