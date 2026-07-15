«Δεν συνδέεται με κακοδιαχείριση»: Τι απαντά ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας μετά την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
«Δεν συνδέεται με κακοδιαχείριση»: Τι απαντά ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας μετά την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
Η Ομοσπονδία δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, αναφέρει ο κ. Μαριόλης
Απαντήσεις τόσο για την προσωρινή έκθεση του οικονομικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών όσο και για την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, δίνει με εκτενή ανακοίνωσή του ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χάρης Μαριόλης.
Στην τοποθέτησή του παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις γύρω από την υπόθεση.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαριόλης υποστηρίζει ότι η απόφαση της ΓΓΑ δεν συνδέεται με διαπιστώσεις οικονομικής κακοδιαχείρισης, αλλά αποκλειστικά με ζητήματα που αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων διοικητικών βιβλίων της Ομοσπονδίας.
Παράλληλα, αναφέρεται και στον οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι το σχετικό έγγραφο, στο οποίο βασίστηκαν δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, δεν αποτελεί –όπως υποστηρίζει– οριστικό πόρισμα, αλλά προσωρινή έκθεση ελέγχου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κατά το οποίο η ελεγχόμενη πλευρά έχει δικαίωμα να καταθέσει παρατηρήσεις, διευκρινίσεις και αντιρρήσεις πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εκδοθούν τα τελικά συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι η παρουσίαση της προσωρινής έκθεσης ως τελικής κρίσης δεν αποτυπώνει, κατά την άποψή του, την πραγματική εικόνα της διαδικασίας.
Αναφερόμενος στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας σημειώνει ότι το ίδιο το διοικητικό έγγραφο αποδίδει την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε παραλείψεις που σχετίζονται με τη θεώρηση και την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και όχι σε ευρήματα οικονομικής κακοδιαχείρισης. Κατά τον κ. Μαριόλη, η ερμηνεία της απόφασης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο περιεχόμενό της.
Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όπως υποστηρίζει, η διοίκηση παρέλαβε οικονομικές υποχρεώσεις που ανέρχονταν περίπου στις 350.000 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εξοφλήθηκαν πλήρως.
Προσθέτει ακόμη ότι σήμερα η Ομοσπονδία δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές και διαθέτει ταμειακό πλεόνασμα περίπου 100.000 ευρώ, γεγονός που, όπως αναφέρει, αποδεικνύει την οικονομική εξυγίανση του φορέα.
Παράλληλα, ο κ. Μαριόλης υποστηρίζει ότι συνέβαλε και προσωπικά, οικονομικά, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν ματαιώθηκε καμία αποστολή στο εξωτερικό λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, εκφράζοντας την άποψη ότι επιχειρήθηκε να συνδεθούν διοικητικές παραλείψεις με ισχυρισμούς περί οικονομικού σκανδάλου.
Παράλληλα, δηλώνει ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει, όπως αναφέρει, να υπερασπίζεται θεσμικά το έργο και την αξιοπιστία της, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της απέναντι σε όσα θεωρεί ανακριβείς ή δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
Ο κ. Μαριόλης καταλήγει εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας θα κριθεί από την πορεία των αθλητών και τις διεθνείς διακρίσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία του αθλήματος δεν πρόκειται να ανακοπεί από τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.
Στην τοποθέτησή του παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις γύρω από την υπόθεση.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαριόλης υποστηρίζει ότι η απόφαση της ΓΓΑ δεν συνδέεται με διαπιστώσεις οικονομικής κακοδιαχείρισης, αλλά αποκλειστικά με ζητήματα που αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων διοικητικών βιβλίων της Ομοσπονδίας.
Παράλληλα, αναφέρεται και στον οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι το σχετικό έγγραφο, στο οποίο βασίστηκαν δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, δεν αποτελεί –όπως υποστηρίζει– οριστικό πόρισμα, αλλά προσωρινή έκθεση ελέγχου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κατά το οποίο η ελεγχόμενη πλευρά έχει δικαίωμα να καταθέσει παρατηρήσεις, διευκρινίσεις και αντιρρήσεις πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εκδοθούν τα τελικά συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι η παρουσίαση της προσωρινής έκθεσης ως τελικής κρίσης δεν αποτυπώνει, κατά την άποψή του, την πραγματική εικόνα της διαδικασίας.
Αναφερόμενος στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας σημειώνει ότι το ίδιο το διοικητικό έγγραφο αποδίδει την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε παραλείψεις που σχετίζονται με τη θεώρηση και την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και όχι σε ευρήματα οικονομικής κακοδιαχείρισης. Κατά τον κ. Μαριόλη, η ερμηνεία της απόφασης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο περιεχόμενό της.
Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όπως υποστηρίζει, η διοίκηση παρέλαβε οικονομικές υποχρεώσεις που ανέρχονταν περίπου στις 350.000 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εξοφλήθηκαν πλήρως.
Προσθέτει ακόμη ότι σήμερα η Ομοσπονδία δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές και διαθέτει ταμειακό πλεόνασμα περίπου 100.000 ευρώ, γεγονός που, όπως αναφέρει, αποδεικνύει την οικονομική εξυγίανση του φορέα.
Παράλληλα, ο κ. Μαριόλης υποστηρίζει ότι συνέβαλε και προσωπικά, οικονομικά, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν ματαιώθηκε καμία αποστολή στο εξωτερικό λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, εκφράζοντας την άποψη ότι επιχειρήθηκε να συνδεθούν διοικητικές παραλείψεις με ισχυρισμούς περί οικονομικού σκανδάλου.
Παράλληλα, δηλώνει ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει, όπως αναφέρει, να υπερασπίζεται θεσμικά το έργο και την αξιοπιστία της, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της απέναντι σε όσα θεωρεί ανακριβείς ή δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.
Ο κ. Μαριόλης καταλήγει εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας θα κριθεί από την πορεία των αθλητών και τις διεθνείς διακρίσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία του αθλήματος δεν πρόκειται να ανακοπεί από τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα