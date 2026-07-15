Σοκαριστικό video: Οδηγοί διασχίζουν μισοβυθισμένη γέφυρα στην Λάρισα

Μια υποδομή που υπέστη σοβαρές ζημιές τον Σεπτέμβριο του 2023 παραμένει ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, όμως ορισμένοι οδηγοί εξακολουθούν να την χρησιμοποιούν, ρισκάροντας όχι μόνο το όχημά τους αλλά και την ίδια τους τη ζωή.

Βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά και αγροτικά οχήματα, να διασχίζουν το τμήμα της γέφυρας που έχει απομείνει όρθιο, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή έχει υποστεί καθίζηση και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο εγκαταλελειμμένη υποδομή παρά δρόμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από πολίτες.

Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελούσε βασικό σύνδεσμο μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς. Μετά την καταστροφή της, η κυκλοφορία διακόπηκε και οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μέσω σημαντικά μεγαλύτερων παρακαμπτήριων διαδρομών, αυξάνοντας τον χρόνο και το κόστος μετακίνησης για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής.