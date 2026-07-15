Συνελήφθη 51χρονος για κακομεταχείριση ζώων στη Μύκονο, είχε «παστουρώσει» 10 κατσίκες
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος Κακοποίηση ζώων

Συνελήφθη 51χρονος για κακομεταχείριση ζώων στη Μύκονο, είχε «παστουρώσει» 10 κατσίκες

Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία

Συνελήφθη 51χρονος για κακομεταχείριση ζώων στη Μύκονο, είχε «παστουρώσει» 10 κατσίκες
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Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (147) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.

Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος» (σφιχτό δέσιμο των ποδιών).

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
9 ΣΧΟΛΙΑ

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