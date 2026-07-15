Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Σολωμός Σολωμού Τάσος Ισαάκ Κωνσταντίνος Τασούλας Κύπρος

Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που πραγματοποιούν για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη θυσία των δύο ηρώων συναντήθηκαν και με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα

Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
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Στην Ακρόπολη βρέθηκαν οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που πραγματοποιούν για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη θυσία των δύο ηρώων, Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Οι δεκάδες μοτοσικλετιστές αναχώρησαν από το λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο στις 08 Ιουλίου με προορισμό τον Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα δεκαήμερο οδοιπορικό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996, στη νεκρή ζώνη, κατά τη διάρκεια αντικατοχικών εκδηλώσεων.

Ρόδος, Λεωνίδιο, Σαλαμίνα Καστελόριζο, Ρω, Κύθηρα, Έλος Λακωνίας, Κερύνεια Αχαΐας είναι μερικά από τα μέρη τα οποία βρέθηκαν.

Μετά την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη, αντιπροσωπεία των Κύπριων μοτοσυκλετιστών, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Δείτε φωτογραφίες: 
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες
Στην Ακρόπολη οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», δείτε φωτογραφίες

Δείτε βίντεο από την περιοδεία τους: 


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12 ΣΧΟΛΙΑ

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