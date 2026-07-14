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ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση
Έχει αποφασιστεί η κήρυξη στάσης εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου
Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα Τρίτη 14/7 η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, προωθεί η κυβέρνηση. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
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