Λέκκας για Μύρτο Κεφαλονιάς: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις

Παρά το γεγονός ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ώρα που υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση μεταξύ όσων βρίσκονταν στην παραλία.Όπως φαίνεται και σε άλλα βίντεο στα social media, οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο.