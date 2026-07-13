Λέκκας για Μύρτο Κεφαλονιάς: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Κατολίσθηση Μύρτος Κεφαλονιά

Λέκκας για Μύρτο Κεφαλονιάς: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις

«Είμαστε στα όρια του ανεκτού κινδύνου», τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Λέκκας για Μύρτο Κεφαλονιάς: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις
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Για την κατολίσθηση που καταγράφηκε πριν λίγες μέρες στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

«Είμαστε στα όρια του ανεκτού κινδύνου, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις», ανέφερε χαρακτηριτικά στο OPEN.



O ίδιος διευκρίνισε ότι μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των κατολισθήσεων στο Μύρτο ελήφθησαν τα εξής έκτακτα μέτρα:

-Μέριμνα από πλευράς Δήμων που ανήκουν οι παραλίες για να μην πλησιάζουν οι τουρίστες

-Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δίνουν δείγματα οι κατολισθήσεις.

-Μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες να μείνουν κλειστές

Κλείσιμο
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες καταγράφηκε κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που πάνω από την παραλία Μύρτος.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν στην ακτογραμμή, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.

@tinabest2005

Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks

♬ πρωτότυπος ήχος - Smastoras - Smastoras


Παρά το γεγονός ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ώρα που υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση μεταξύ όσων βρίσκονταν στην παραλία.

Όπως φαίνεται και σε άλλα βίντεο στα social media, οι κατολισθήσεις στη συγκεκριμένη παραλία είναι συχνό φαινόμενο.
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