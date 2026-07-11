Στάχτη και αποκαΐδια μετά τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα, ορατός από τα 25 χιλιόμετρα ο καπνός, προσοχή λέει η Περιφέρεια
Στάχτη και αποκαΐδια μετά τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα, ορατός από τα 25 χιλιόμετρα ο καπνός, προσοχή λέει η Περιφέρεια
Οι καπνοί που έχουν «πνίξει» τα πάντα δυσκολεύουν την επιχείρηση των πυροσβεστών που βρίσκονται ακόμα στο σημείο ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις
Στάχτη, αποκαΐδια και πυκνό νέφος άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/07) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα όπως έχουν καταγράψει και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Η μυρωδιά από τα καμένα υλικά κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική ενώ οι καπνοί που έχουν «πνίξει» τα πάντα δυσκολεύουν την επιχείρηση των πυροσβεστών που βρίσκονται ακόμα στο σημείο ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.
Δείτε φωτογραφίες από την επόμενη μέρα:
Από απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων διακρίνεται το τοξικό νέφος το οποίο έχει καλύψει την περιοχή της Λάρισας μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Εστίες φωτιάς συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στο εργοστάσιο και καίνε λάστιχα, αυτοκίνητα, ανακυκλώσιμα υλικά και πολλά ακόμα αφήνοντας πίσω τους μια έντονη η οποία η οποία έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή και μεταβάλλεται ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων.
Οι εκτιμήσεις, αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η φωτιά θα έχει σβήσει εντελώς.
Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με την πυρκαγιά στη Λάρισα και κάνει σύσταση στους πολίτες, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή, να έχουν κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.
Δείτε φωτογραφίες από την επόμενη μέρα:
Από απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων διακρίνεται το τοξικό νέφος το οποίο έχει καλύψει την περιοχή της Λάρισας μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Ορατός ο καπνός από απόσταση 25 χιλιομέτρων
Εστίες φωτιάς συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στο εργοστάσιο και καίνε λάστιχα, αυτοκίνητα, ανακυκλώσιμα υλικά και πολλά ακόμα αφήνοντας πίσω τους μια έντονη η οποία η οποία έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή και μεταβάλλεται ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων.
Οι εκτιμήσεις, αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η φωτιά θα έχει σβήσει εντελώς.
Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με την πυρκαγιά στη Λάρισα και κάνει σύσταση στους πολίτες, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή, να έχουν κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα.
Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση: Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας και της προηγούμενης ανακοίνωσης με οδηγίες για την προστασία του πληθυσμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα, οι καταγραφόμενες τιμές κυμαίνονται, κατά κανόνα, στα συνήθη καθημερινά επίπεδα.
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν μεμονωμένες και παροδικές αυξήσεις σε ορισμένες χρονικές στιγμές, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνεται σταθερή ή γενικευμένη επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο των σταθμών μέτρησης.
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης και η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του συμβάντος και αξιολογούν τα δεδομένα που καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.
Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συντρέχει λόγος γενικευμένης ανησυχίας. Στις περιοχές όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες κανονικά.
Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή σε σημεία όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής, συνιστώνται τα ακόλουθα:
Να διατηρούνται προσωρινά κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.
Να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα και η άθληση σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια παρουσίας καπνού.
Κατά τη μετακίνηση με όχημα μέσα από περιοχή όπου υπάρχει καπνός, να διατηρούνται κλειστά τα παράθυρα και να ενεργοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.
Τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε περιοχές όπου υπάρχει αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.
Εφόσον είναι απολύτως αναγκαία η παρουσία σε περιοχή με πυκνό καπνό, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 ή FFP3.
Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, επίμονου βήχα, ζάλης, πόνου στο στήθος ή έντονου ερεθισμού των ματιών και του αναπνευστικού, οι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή και να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής μπορεί να διαφοροποιείται τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που βρίσκονται κοντά στο σημείο του συμβάντος καλούνται να εφαρμόζουν τις παραπάνω προληπτικές οδηγίες όταν οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των μετρήσεων ή των επικρατουσών συνθηκών, θα υπάρξει άμεσα νεότερη επίσημη ενημέρωση.
Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ανησυχία.
Η εξέλιξη της ποιότητας του αέρα και οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: http://airthess.thessaly.gov.gr/
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ανέπτυξε ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, εξαιτίας των υλικών που βρίσκονταν στον χώρο, σημειώνονταν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί πέρα από τα όρια της επιχείρησης.
Έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών.
Λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Την ίδια ώρα, συγγενείς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
Το μήνυμα του 112
Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κατευθύνονταν προς την πόλη της Λάρισας, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς η καύση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα.
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν μεμονωμένες και παροδικές αυξήσεις σε ορισμένες χρονικές στιγμές, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνεται σταθερή ή γενικευμένη επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο των σταθμών μέτρησης.
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης και η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του συμβάντος και αξιολογούν τα δεδομένα που καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.
Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συντρέχει λόγος γενικευμένης ανησυχίας. Στις περιοχές όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες κανονικά.
Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή σε σημεία όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής, συνιστώνται τα ακόλουθα:
Να διατηρούνται προσωρινά κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.
Να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα και η άθληση σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια παρουσίας καπνού.
Κατά τη μετακίνηση με όχημα μέσα από περιοχή όπου υπάρχει καπνός, να διατηρούνται κλειστά τα παράθυρα και να ενεργοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.
Τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε περιοχές όπου υπάρχει αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.
Εφόσον είναι απολύτως αναγκαία η παρουσία σε περιοχή με πυκνό καπνό, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 ή FFP3.
Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, επίμονου βήχα, ζάλης, πόνου στο στήθος ή έντονου ερεθισμού των ματιών και του αναπνευστικού, οι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή και να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής μπορεί να διαφοροποιείται τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που βρίσκονται κοντά στο σημείο του συμβάντος καλούνται να εφαρμόζουν τις παραπάνω προληπτικές οδηγίες όταν οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των μετρήσεων ή των επικρατουσών συνθηκών, θα υπάρξει άμεσα νεότερη επίσημη ενημέρωση.
Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ανησυχία.
Η εξέλιξη της ποιότητας του αέρα και οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: http://airthess.thessaly.gov.gr/
Πώς ξέσπασε η φωτιάΗ φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ανέπτυξε ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, εξαιτίας των υλικών που βρίσκονταν στον χώρο, σημειώνονταν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί πέρα από τα όρια της επιχείρησης.
Έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Ισχυρές δυνάμεις στο σημείοΓια την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών.
Έρευνα για τα αίτια - Καταγγελίες για εμπρησμόΣτην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Την ίδια ώρα, συγγενείς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
Το μήνυμα του 112
Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κατευθύνονταν προς την πόλη της Λάρισας, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς η καύση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα.
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