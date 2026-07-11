Στάχτη και αποκαΐδια μετά τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα, ορατός από τα 25 χιλιόμετρα ο καπνός, προσοχή λέει η Περιφέρεια



υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα όπως έχουν καταγράψει και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Η μυρωδιά από τα καμένα υλικά κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική ενώ οι καπνοί που έχουν «πνίξει» τα πάντα δυσκολεύουν την επιχείρηση των πυροσβεστών που βρίσκονται ακόμα στο σημείο ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις.



Ορατός ο καπνός από απόσταση 25 χιλιομέτρων

Κλείσιμο



Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στάχτη, αποκαΐδια και πυκνό νέφος άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/07) σεΟι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.Από απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων διακρίνεταιτο οποίο έχει καλύψει την περιοχή της Λάρισας μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.Εστίες φωτιάς συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στο εργοστάσιο και καίνε λάστιχα, αυτοκίνητα, ανακυκλώσιμα υλικά και πολλά ακόμα αφήνοντας πίσω τους μια έντονη η οποία η οποία έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή και μεταβάλλεται ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων.Οι εκτιμήσεις, αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η φωτιά θα έχει σβήσει εντελώς.Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με την πυρκαγιά στη Λάρισα και κάνει σύσταση στους πολίτες, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή, να έχουν κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα.