Ο δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του 2025 για να δωρίσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις

Το μηχάνημα από τον Δήμαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρμόδιο Δρίκο παρέλαβε η διευθύντρια της Καρδιολογικής Κλινικής Άννα Δαγρέ - Μαζί τους οι γιατροί του τμήματος, Δημήτρης Παλαιολόγος Δημήτρης (αρρυθμιολόγος) και Νίκος Πλατής (ειδικευόμενος καρδιολόγος)

Στη δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνολικής αξίας 11.500 ευρώ προχώρησε ο δήμαρχος Μάνδρας–Ειδυλλίας και ιατρός-επεμβατικός καρδιολόγος στο επάγγελμα, Αρμόδιος Γ. Δρίκος.Η δωρεά, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε μέσω της διάθεσης του συνόλου των αποδοχών που έλαβε ο κ. Δρίκος ως δήμαρχος για ολόκληρο το έτος 2025.Το μηχάνημα θεωρείται κομβικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσεις στεντ, αγγειοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απινιδωτών, καθώς και επεμβάσεις με καρδιακές «ομπρέλες» σε περιστατικά ανοικτής μεσοκολπικής επικοινωνίας.Πρόκειται για τεχνολογία αιχμής που επιτρέπει τη μέτρηση της πηκτικότητας του αίματος σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης, παρέχοντας στους γιατρούς άμεση και απολύτως ακριβή εικόνα της κατάστασης του ασθενούς τη στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο. Η χρήση του συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση επιπλοκών και παρενεργειών, αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων και διαμορφώνει ασφαλέστερες διαχειρουργικές συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, ενισχύει καθοριστικά το έργο των γιατρών, προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο ελέγχου, ακρίβειας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια σύνθετων επεμβατικών πράξεων, εκεί όπου η τεχνολογία συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής.