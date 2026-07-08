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Δείτε live την κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Μικρές δυσκολίες στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (8/7), με τον Κηφισό να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Στο ρεύμα ανόδου, τα προβλήματα εντοπίζονται από το Αιγάλεω έως το Ζεφύρι, με την κυκλοφορία να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο τμήμα μεταξύ Περιστερίου και Ιλίου. Στο ρεύμα καθόδου, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Περιστέρι έως την Κηφισιά.
Δείτε live την κίνηση
Παράλληλα, μικρές δυσκολίες στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση
Παράλληλα, μικρές δυσκολίες στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 8, 2026
10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)
10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10'-15΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/2Mdj57drTs
UPD:
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