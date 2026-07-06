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Νέα εφαρμογή δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας
Νέα εφαρμογή δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας
Το Parkout του Δήμου Αθηναίων συνδέει οδηγούς που φεύγουν από μια θέση με όσους αναζητούν πάρκινγκ σε περιοχές της Αθήνας χωρίς ελεγχόμενη στάθμευση
Μια νέα δωρεάν εφαρμογή για τη διευκόλυνση της στάθμευσης παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το Parkout, ένα ψηφιακό εργαλείο που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους οδηγούς για θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης πάρκινγκ και η άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται σε ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των οδηγών. Υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. και δεν απαιτεί πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, ο οδηγός που πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση στάθμευσης μπορεί να το δηλώσει μέσω της εφαρμογής (letsparkout.com), ενώ όσοι αναζητούν θέση ενημερώνονται άμεσα για τα διαθέσιμα σημεία κοντά τους.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε ότι το Parkout έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αθήνας, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε ότι οι έξυπνες πόλεις βασίζονται όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται σε ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των οδηγών. Υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. και δεν απαιτεί πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, ο οδηγός που πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση στάθμευσης μπορεί να το δηλώσει μέσω της εφαρμογής (letsparkout.com), ενώ όσοι αναζητούν θέση ενημερώνονται άμεσα για τα διαθέσιμα σημεία κοντά τους.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε ότι το Parkout έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αθήνας, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε ότι οι έξυπνες πόλεις βασίζονται όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών.
Πώς λειτουργεί η εφαρμογή και ποιες περιοχές αφοράΤο Parkout διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS. Όταν ένας οδηγός πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση στάθμευσης που χρησιμοποιεί, ενημερώνει μέσω της εφαρμογής ότι η θέση θα ελευθερωθεί. Οι χρήστες που αναζητούν πάρκινγκ μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις κοντά τους και να κατευθύνονται σε αυτές.
Η εφαρμογή καλύπτει περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, όπως Προμπονάς, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α΄ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω και Κάτω Πετράλωνα.
Αντίθετα, δεν υποστηρίζεται στις περιοχές Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, τα βασικά οφέλη της εφαρμογής είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τους οδηγούς, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω λιγότερης άσκοπης κυκλοφορίας, η δωρεάν πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες και η βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της μείωσης του άγχους που προκαλεί η αναζήτηση θέσης στάθμευσης.
Αντίθετα, δεν υποστηρίζεται στις περιοχές Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, τα βασικά οφέλη της εφαρμογής είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τους οδηγούς, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω λιγότερης άσκοπης κυκλοφορίας, η δωρεάν πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες και η βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της μείωσης του άγχους που προκαλεί η αναζήτηση θέσης στάθμευσης.
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