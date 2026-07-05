Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Θεσσαλονίκη: 22χρονος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παρέσυρε δύο πεζούς στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη: 22χρονος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παρέσυρε δύο πεζούς στην Καλαμαριά
Το αυτοκίνητο προσέκρουσε πρώτα σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα - Ο οδηγός συνελήφθη από την Τροχαία και οδηγείται στη Δικαιοσύνη
Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια παρέσυρε δύο πεζούς, τραυματίζοντάς τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.
Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.
Συνελήφθη ο 22χρονος οδηγόςΣτο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 22χρονου.
Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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