Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών

Ο νεαρός μπήκε  χθες τα ξημερώματα στο κατάστημα, όπου, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο 260 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών
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Ένας 19χρονος συνελήφθη για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο νεαρός εισήλθε χθες τα ξημερώματα στο κατάστημα, όπου, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο 260 ευρώ, προτού διαφύγει.

Κατόπιν αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί τον εντόπισαν άμεσα και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην εξιχνίαση ακόμη μίας ληστείας, με φερόμενο ως δράστη τον ίδιο, στις 19 Ιουνίου σε φαρμακείο στην ίδια περιοχή με λεία 400 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.
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