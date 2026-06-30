Η ανάρτηση Μεσσαροπούλου με τον Μυλωνάκη μέσα από τον «Ευαγγελισμό»: Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι
Η ανάρτηση Μεσσαροπούλου με τον Μυλωνάκη μέσα από τον «Ευαγγελισμό»: Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι
Η σύζυγος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ ανέβασε βίντεο από την επίσκεψή τους στους γιατρούς του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες λόγω της περιπέτειας υγείας του
Μετά την πρόσφατη πολύ σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μαζί με την σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, επέστρεψαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε, τον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανάρτησε βίντεο μέσα από το νοσοκομείο όσο βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της. Η ίδια έγραψε μαζί με το βίντεο που ανέβασε: «Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο, επιστρέφοντας, αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα. Το ευχαριστώ είναι λίγο! ΥΓ Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι».
Δείτε την ανάρτηση:
Δυόμισι μήνες μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, ο Γιώργος Μυλωνάκης προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έγραψε για την επιστροφή του στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός":
"Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.
Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο 'ευχαριστώ' από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.
Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.
Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.
Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανάρτησε βίντεο μέσα από το νοσοκομείο όσο βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της. Η ίδια έγραψε μαζί με το βίντεο που ανέβασε: «Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο, επιστρέφοντας, αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα. Το ευχαριστώ είναι λίγο! ΥΓ Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι».
Δείτε την ανάρτηση:
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Δυόμισι μήνες μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, ο Γιώργος Μυλωνάκης προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έγραψε για την επιστροφή του στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός":
"Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.
Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο 'ευχαριστώ' από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.
Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.
Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.
Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου".
Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου".
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