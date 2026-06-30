Η ανάρτηση Μεσσαροπούλου με τον Μυλωνάκη μέσα από τον «Ευαγγελισμό»: Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι

Η σύζυγος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ ανέβασε βίντεο από την επίσκεψή τους στους γιατρούς του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες λόγω της περιπέτειας υγείας του