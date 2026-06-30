Άρειος Πάγος: Νέος πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας

O Ευάγγελος Μπακέλας

O Ευάγγελος Μπακέλας

Στην ΕνΔΕ εξελέγη, κατ΄ επανάληψη, στις θέσεις του αντιπροέδρου, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μεγάλη είναι και η επιστημονική-συγγραφική του δράση, με δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά, εισηγήσεις σε συνέδρια, Forum, κ.λπ.Ο 65χρονος Ευάγγελος Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στην θέση της εισαγγελικής πυραμίδας, θα παραμείνει για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Έχει μεγάλη εκτίμηση στο εισαγγελικό σώμα, αλλά και μεγάλη επιστημονική κατάρτιση.Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του κλάδου Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Από το έτος 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Αναλυτικότερα, από το 2022 έχει επιλεγεί βασικός διδάσκων στα μαθήματα Ποινικής Δικονομίας, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και γενικά ζητήματα Ποινικού Κώδικα, ενώ από φέτος διδάσκει θέματα μετατροπής των ποινών, υφ΄ όρων απόλυσης, κ.λπ.Έχει διατελέσει εισηγητής και προεδρεύων σε συνέδρια, ημερίδες, αλλά και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα νομικά περιοδικά.Από το 2018 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο είχε έντονη συνδικαλιστική δράση. Μάλιστα, επί τέσσερεις θητείες (2018-2024) εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους κάθε φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Διετέλεσε δυο φορές πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (2021-2024 και 2025-2026) και αντίστοιχες φορές διετέλεσε αντιπρόεδρος (2018-2021 και 2024-2025).Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο κ. Λυμπερόπουλος, όσο και ο κ. Μπακέλας ήταν πρώτοι στις επιλογές των συναδέλφων τους κατά την μυστική ψηφοφορία που είχε γίνει στον Άρειο Πάγο κατά το στάδιο της προεπιλογής, όπως πρώτοι ήταν και στην βαθμολογία της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής που ακολούθησε.