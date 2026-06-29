Ξεκινούν από αύριο οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
ΕΛΛΑΔΑ
εγγραφή Αίτηση ΓΕΛ ΕΠΑΛ μαθητές

Ξεκινούν από αύριο οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Έως και τις 8 Ιουλίου η προθεσμία

Ξεκινούν από αύριο οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Από αύριο Τρίτη (30/6) και ώρα 07:00 έως και την Τετάρτη (8/7) και ώρα 23:59, όσοι και όσες μαθητές-τριες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», μπορείτε να πατήσετε  ΕΔΩ.

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΔΩ.

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγκύκλιος εγγραφών: ΕΔΩ.


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