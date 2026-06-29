Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Ξεκινούν από αύριο οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Ξεκινούν από αύριο οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Έως και τις 8 Ιουλίου η προθεσμία
Από αύριο Τρίτη (30/6) και ώρα 07:00 έως και την Τετάρτη (8/7) και ώρα 23:59, όσοι και όσες μαθητές-τριες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2026-2027.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ.
ή μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΔΩ.
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Εγκύκλιος εγγραφών: ΕΔΩ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ.
ή μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΔΩ.
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Εγκύκλιος εγγραφών: ΕΔΩ.
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