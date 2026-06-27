Απάτη-παγίδα με «χαρτομαντεία» στο διαδίκτυο: Εκβίαζαν 41χρονο και του απέσπασαν 4.500 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Εκβιασμός Απάτη Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Απάτη-παγίδα με «χαρτομαντεία» στο διαδίκτυο: Εκβίαζαν 41χρονο και του απέσπασαν 4.500 ευρώ

Μια 36χρονη γυναίκα τον απειλούσε με δημοσιοποίηση προσωπικών συνομιλιών στα social media

Απάτη-παγίδα με «χαρτομαντεία» στο διαδίκτυο: Εκβίαζαν 41χρονο και του απέσπασαν 4.500 ευρώ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Υπόθεση εκβίασης και απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος 41χρονου, μέσω διαδικτύου, εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Ο 41χρονος κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι στα μέσα Φεβρουαρίου 2026 ήρθε σε επικοινωνία με άγνωστη γυναίκα, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να του παρέχει υπηρεσίες χαρτομαντείας προς επίλυση προσωπικού του θέματος, καταβάλλοντας σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Στη συνέχεια, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει τις συνομιλίες τους σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να καταβάλει στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό επιπλέον, το χρηματικό ποσό των 4.520 ευρώ.

Ύστερα από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 36χρονης ημεδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της απάτης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης