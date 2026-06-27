Οι τέσσερις σταθμοί του Μετρό που από τις 28 Ιουνίου θα κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων, πώς θα κινείται η γραμμή 3

Αλλαγές στα δρομολόγια από Κυριακή έως Πέμπτη - Σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Γραμμή 3 του Μέγαρο Μουσικής - Κατεχάκη».



Σύμφωνα με τη Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.



Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο - Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».



Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:05, από το Σύνταγμα στις 21:30 και από τον Ευαγγελισμό στις 21:32. Αντίστοιχα, οι τελευταίες αναχωρήσεις από τους σταθμούς που επηρεάζονται θα πραγματοποιούνται από το Μέγαρο Μουσικής στις 21:33, από τους Αμπελοκήπους στις 21:35, από το Πανόρμου στις 21:37 και από την Κατεχάκη στις 21:39.



Αλλαγές στα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο Οι τελευταίοι συρμοί προς το αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα στις 21:30 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:05, ενώ ο τελευταίος συρμός από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρεί στις 21:10.







Συγκεκριμένα, οι αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα προς το αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:17, 22:54 και 23:30, ενώ από το αεροδρόμιο προς την Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.



Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογήσει την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.



Κλείσιμο



Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ «Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 28 Ιουνίου στο τμήμα «Μέγαρο Μουσικής – Κατεχάκη», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 28/06 οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».



Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στητου Μετρό από την Κυριακή 28 Ιουνίου, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «».Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ , από τις 28 Ιουνίου και για τις ημέρες από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί «», «», «» και «» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στηθα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο - Ευαγγελισμός» και «».Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:05, από το Σύνταγμα στις 21:30 και από τον Ευαγγελισμό στις 21:32. Αντίστοιχα, οι τελευταίες αναχωρήσεις από τους σταθμούς που επηρεάζονται θα πραγματοποιούνται από το Μέγαρο Μουσικής στις 21:33, από τους Αμπελοκήπους στις 21:35, από το Πανόρμου στις 21:37 και από την Κατεχάκη στις 21:39.Οι τελευταίοι συρμοί προς το αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα στις 21:30 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:05, ενώ ο τελευταίος συρμός από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρεί στις 21:10.Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα, ενώ όσοι αναχωρούν από το αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στην Εθνική Άμυνα.Συγκεκριμένα, οι αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα προς το αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:17, 22:54 και 23:30, ενώ από το αεροδρόμιο προς την Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογήσει την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.Η γραμμή θα συνδέει τους σταθμούς Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα και στις δύο κατευθύνσεις, ώστε να καλυφθεί το τμήμα της Γραμμής 3 που θα παραμένει εκτός λειτουργίας τις βραδινές ώρες.«Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 28 Ιουνίου στο τμήμα «Μέγαρο Μουσικής – Κατεχάκη», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.Ειδικότερα, από την Κυριακή 28/06 οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:



από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:05,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30,

από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:32,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:37,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:40,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:41,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:43,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:45,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:47.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:



• Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.



Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική Άμυνα. Αναλυτικά:



• Αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30 από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.



Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:



• Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα:



«ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).



• Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα – Στ. Μετρό Ευαγγελισμός:



«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Ριζάρη).



Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».