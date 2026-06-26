Στάχτη και αποκαΐδια η αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, μεγάλες ζημιές σε γύρω σπίτια, δείτε φωτογραφίες
Στάχτη και αποκαΐδια η αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, μεγάλες ζημιές σε γύρω σπίτια, δείτε φωτογραφίες
Οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποκαλύπτουν το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο
Εκτεταμένες ζημιές σε μπαλκόνια και προσόψεις κατοικιών προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις εικόνες της επόμενης ημέρας να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φθορές που καταγράφηκαν σε γειτονικές κατοικίες οφείλονται στο ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο που ανέπτυξε η πυρκαγιά, καθώς η καύσιμη ύλη της αποθήκης ήταν κυρίως ξυλεία.
Κλιματιστικά, κουφώματα, έπιπλα εξωτερικών χώρων και άλλα στοιχεία των μπαλκονιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη μεγάλη θερμότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εναέρια μέσα, με τις ενισχύσεις να καταφθάνουν διαρκώς καθώς εξελισσόταν το περιστατικό.
Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 95 πυροσβέστες με 18 πυροσβεστικά οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ. Από αέρος συνέδραμε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.
Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, περίπου στις 16:20 η φωτιά είχε περιοριστεί, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της στα γύρω κτίρια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξαν αναφορές για εγκαυματίες ή τραυματισμούς.
Οι φωτογραφίες που καταγράφηκαν την επόμενη ημέρα αποτυπώνουν τις εκτεταμένες ζημιές στις προσόψεις και τα μπαλκόνια των κατοικιών που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από την αποθήκη ξυλείας, αναδεικνύοντας την ένταση της πυρκαγιάς και τις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκειά της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φθορές που καταγράφηκαν σε γειτονικές κατοικίες οφείλονται στο ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο που ανέπτυξε η πυρκαγιά, καθώς η καύσιμη ύλη της αποθήκης ήταν κυρίως ξυλεία.
Κλιματιστικά, κουφώματα, έπιπλα εξωτερικών χώρων και άλλα στοιχεία των μπαλκονιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη μεγάλη θερμότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εναέρια μέσα, με τις ενισχύσεις να καταφθάνουν διαρκώς καθώς εξελισσόταν το περιστατικό.
Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 95 πυροσβέστες με 18 πυροσβεστικά οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ. Από αέρος συνέδραμε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.
Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, περίπου στις 16:20 η φωτιά είχε περιοριστεί, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της στα γύρω κτίρια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξαν αναφορές για εγκαυματίες ή τραυματισμούς.
Οι φωτογραφίες που καταγράφηκαν την επόμενη ημέρα αποτυπώνουν τις εκτεταμένες ζημιές στις προσόψεις και τα μπαλκόνια των κατοικιών που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από την αποθήκη ξυλείας, αναδεικνύοντας την ένταση της πυρκαγιάς και τις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκειά της.
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