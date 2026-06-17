Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο
ΕΛΛΑΔΑ

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Το Ploom* διοργάνωσε μια βραδιά γεμάτη διαδραστικές δράσεις, εντυπωσιακά visuals και δυνατές μουσικές στιγμές, που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό προορισμό.

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

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Το Ploom*, το brand που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία απόλαυσης στα προϊόντα θέρμανσης ράβδων καπνού και νικοτίνης μέσα από τον συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και εκλεπτυσμένου design, υποδέχθηκε μέλη του Ploom* Club και επιλεγμένους influencers σε ένα ξεχωριστό event αφιερωμένο στις αισθήσεις, όπου κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει απόλαυση στο μέγιστο.

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Με αφορμή το λανσάρισμα των νέων ράβδων νικοτίνης με γεύση LYO, αλλά και της νέας limited edition συσκευής Teal Electric Pop, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές σε έναν κόσμο όπου το φως, η κίνηση, η γεύση και η δημιουργικότητα πρωταγωνιστούσαν.

Το STOA Culture, ένας από τους πλέον πολυσυζητημένους νέους χώρους στο κέντρο της Αθήνας, μεταμορφώθηκε πλήρως για τις ανάγκες της βραδιάς. Ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να φιλοξενήσει μια σειρά από πολυαισθητηριακές εμπειρίες που ενεργοποιούσαν την όραση, την ακοή και τη γεύση, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία που ξεπερνούσε τα όρια ενός συμβατικού brand event.

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Η εμπειρία ξεδιπλώθηκε μέσα από μια σειρά διαδραστικών σταθμών. Στο Publicity Spot, οι επισκέπτες απαθανάτισαν τις δικές τους στιγμές, ενώ το LED Particle Wall εντυπωσίασε με τα εφέ που ανταποκρίνονταν στην κίνηση και την ενέργεια του κοινού. Παράλληλα, το Capture the Explosion Experience έδωσε στους καλεσμένους τη δυνατότητα να γίνουν πρωταγωνιστές μιας στιγμιαίας έκρηξης χρώματος, κίνησης και φαντασίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ανάμνηση από τη βραδιά.

Από τα αρωματικά στοιχεία και τη δροσερή αίσθηση του χώρου έως τα visuals και τις μουσικές επιλογές που συνόδευαν κάθε στιγμή, κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το Ploom* ανέδειξε τη φιλοσοφία του γύρω από μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης, που απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τη νέα γενιά εμπειριών που συνοδεύουν τις σύγχρονες συσκευές θέρμανσης ράβδων καπνού και νικοτίνης, όπου η τεχνολογία και το design αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα δυναμικό party, με την Εύα Θεοτοκάτου, τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και τους Yucatan στα decks. Οι electronic και uplifting ήχοι διατήρησαν αμείωτη την ενέργεια, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ζωντανό dancefloor μέχρι αργά.

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Το event που μετέτρεψε το κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο

Συνδυάζοντας άρωμα, γεύση, εικόνα και ήχο σε ένα ενιαίο concept, το Ploom* παρουσίασε μια εμπειρία που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του brand: καινοτόμα τεχνολογία, εκλεπτυσμένο design και premium στιγμές που ξεχωρίζουν. Με τη δυναμική του παρουσία στον χώρο των συσκευών θέρμανσης ράβδων καπνού και νικοτίνης, το brand επιβεβαίωσε τη φιλοσοφία του να δημιουργεί εμπειρίες που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.

* Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές

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