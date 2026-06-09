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Πατέρας κακοποιούσε το βρέφος του στη μέση του δρόμου στην Σύρο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών
Πατέρας κακοποιούσε το βρέφος του στη μέση του δρόμου στην Σύρο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών
Αυτόπτες μάρτυρες επενέβησαν προκειμένου να προστατεύσουν το ανήλικο παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (07/06) σε κεντρικό σημείο της Σύρου μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών όταν ένας πατέρας ενός βρέφος άρχισε να το κακοποιεί στη μέση του δρόμου.
Αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ, επενέβησαν προσπαθώντας να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντάς τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.
Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.
Αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ, επενέβησαν προσπαθώντας να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντάς τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.
Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.
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