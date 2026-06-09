Μηχανική βλάβη σε πλοίο, κατάπλευσε με μειωμένη ταχύτητα και 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Παξοί Μηχανική βλάβη

Μηχανική βλάβη σε πλοίο, κατάπλευσε με μειωμένη ταχύτητα και 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας

Στην αριστερή μηχανή είχε βλάβη το «Παξός Αϊλαντ II» - Δεν υπήρξαν προβλήματα στην μεταφορά των επιβατών

Μηχανική βλάβη σε πλοίο, κατάπλευσε με μειωμένη ταχύτητα και 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας
Μηχανικό πρόβλημα υπήρξε στην αριστερή μηχανή του «Παξός Αϊλαντ II» που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Κέρκυρα για Παξούς το πρωί της Τρίτης (9/6).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι της Κέρκυρας με μειωμένη ταχύτητα.

Το πλοίο είχε 45 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος στο πρωϊνό δρομολόγιο του.

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