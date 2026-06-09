Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μηχανική βλάβη σε πλοίο, κατάπλευσε με μειωμένη ταχύτητα και 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας
Μηχανική βλάβη σε πλοίο, κατάπλευσε με μειωμένη ταχύτητα και 45 επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας
Στην αριστερή μηχανή είχε βλάβη το «Παξός Αϊλαντ II» - Δεν υπήρξαν προβλήματα στην μεταφορά των επιβατών
Μηχανικό πρόβλημα υπήρξε στην αριστερή μηχανή του «Παξός Αϊλαντ II» που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Κέρκυρα για Παξούς το πρωί της Τρίτης (9/6).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι της Κέρκυρας με μειωμένη ταχύτητα.
Το πλοίο είχε 45 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος στο πρωϊνό δρομολόγιο του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι της Κέρκυρας με μειωμένη ταχύτητα.
Το πλοίο είχε 45 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος στο πρωϊνό δρομολόγιο του.
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