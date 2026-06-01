Η κάμερα στο κράνος του 52χρονου δεν έδωσε απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία στο Ρίο, λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος
Η κάμερα στο κράνος του 52χρονου δεν έδωσε απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία στο Ρίο, λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος
Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν αυτόπτες μάρτυρες λόγω έργων στο σημείο - Δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει το περιστατικό
Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο το μεσημέρι της Κυριακής, με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επέστρεφαν από βόλτα με τη μοτοσικλέτα τους.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν στρέψει από την πρώτη στιγμή τις ελπίδες τους στην κάμερα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ενσωματωμένη στο κράνος του οδηγού, του 52χρονου Διονύση Γκέκα. Εκτιμούσαν ότι το οπτικό υλικό θα μπορούσε να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο μοιραίο δυστύχημα.
Αμέσως μετά το συμβάν, άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό της συσκευής. Η κάμερα βρέθηκε και μεταφέρθηκε στα αρμόδια εργαστήρια προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό της.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη. Η καταγραφή της κάμερας φέρεται να έχει διακοπεί λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να μην έχει καταγραφεί η κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα εκτελούνται εδώ και χρόνια έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής, ενώ δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το σημείο κάτω από τη γέφυρα ως ιδιαίτερα επικίνδυνο. Όπως ανέφεραν στο tempo24, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία ακόμη σοβαρά τροχαία ατυχήματα κατά το παρελθόν.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο θόρυβος από τη σύγκρουση ήταν τόσο δυνατός που αρκετοί βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τόσο άδικα οι ζωές του πατέρα και του γιου.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν στρέψει από την πρώτη στιγμή τις ελπίδες τους στην κάμερα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ενσωματωμένη στο κράνος του οδηγού, του 52χρονου Διονύση Γκέκα. Εκτιμούσαν ότι το οπτικό υλικό θα μπορούσε να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο μοιραίο δυστύχημα.
Αμέσως μετά το συμβάν, άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό της συσκευής. Η κάμερα βρέθηκε και μεταφέρθηκε στα αρμόδια εργαστήρια προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό της.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη. Η καταγραφή της κάμερας φέρεται να έχει διακοπεί λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να μην έχει καταγραφεί η κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Αναζητούν μάρτυρες για να συμπληρώσουν το παζλΜετά την εξέλιξη αυτή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση αυτόπτων μαρτύρων που ενδεχομένως είδαν τι ακριβώς συνέβη πριν από τη σύγκρουση.
Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα εκτελούνται εδώ και χρόνια έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής, ενώ δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το σημείο κάτω από τη γέφυρα ως ιδιαίτερα επικίνδυνο. Όπως ανέφεραν στο tempo24, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία ακόμη σοβαρά τροχαία ατυχήματα κατά το παρελθόν.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο θόρυβος από τη σύγκρουση ήταν τόσο δυνατός που αρκετοί βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τόσο άδικα οι ζωές του πατέρα και του γιου.
Πένθος σε Πάτρα και Αρχαία ΟλυμπίαΗ είδηση του θανάτου πατέρα και γιου προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο 17χρονος Ηλίας – Κωνσταντίνος ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου και η απώλειά του έχει συγκλονίσει τη σχολική κοινότητα, τους φίλους και τους συμμαθητές του.
Το βράδυ της Κυριακής, συμμαθητές και φίλοι βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια και ένα κεράκι στη μνήμη του. Μια σιωπηλή κίνηση αποχαιρετισμού για ένα παιδί που έφυγε τόσο ξαφνικά, μαζί με τον πατέρα του, σε μια διαδρομή που κατέληξε μοιραία.
Ο 52χρονος διατηρούσε δική του επιχείρηση ανακύκλωσης και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία. Ήταν παντρεμένος και, εκτός από τον 17χρονο Ηλία – Κωνσταντίνο, είχε ακόμη μία κόρη.
Ο 52χρονος διατηρούσε δική του επιχείρηση ανακύκλωσης και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία. Ήταν παντρεμένος και, εκτός από τον 17χρονο Ηλία – Κωνσταντίνο, είχε ακόμη μία κόρη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα