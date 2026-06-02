Το protothema.gr έλαβε από τον επιχειρηματία Ιωάννη Μωισίδη εξώδικη διαμαρτυρία- πρόσκληση- δήλωση, την οποία και δημοσιεύει αυτούσια





Εξώδικη διαμαρτυρία του κ.Ιωάννη Μωισίδη δημοσιεύεται αυτούσια:





ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ



Του Ιωάννη Μωϋσίδη του Μωυσή, κατοίκου Ολλανδίας επί της οδού....... και προσωρινά διαμένοντος στη Θεσσαλονίκη επί της οδού .....





1) Τήν εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Ν-ΕΪΆΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πάτμου αρ. 12, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

2) Το δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» (www.protothema.gr), κ. Στέφανο Τζανάκη, κάτοικο ομοίως ως άνω εκ της εργασίας του

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα ότι στις 19-05-2026 δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας που εκμεταλλεύεται η πρώτη από εσάς (www.protothema.gr) ένα άκρως συκοφαντικό προς το πρόσωπό μου άρθρο με τίτλο: Οι «φιλορωσικές επιρροές» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος.

Οι ψευδείς, συκοφαντικοί και προσβλητικοί σε βάρος μου ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο ως άνω άρθρο, με συντάκτες τον δεύτερο και την τρίτη από εσάς, έχουν ως στόχο να βλάψουν τη προσωπικότητά μου, την φήμη και την επαγγελματική μου υπόσταση ως επιχειρηματία.

Στο εν λόγω άρθρο υπάρχει μια δόλια μεθόδευση εργαλειοποίησής μου και ιδίως της επαγγελματικής σχέσης που με συνδέει με την κα. Μαρία Καρυστιανού, με σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, συνδεόμενων με την πρόσφατη ίδρυση κόμματος από την κα. Καρυστιανού. Στο άρθρο αυτό υπάρχουν άκρως μειωτικές και ψευδείς για εμένα αναφορές, οι οποίες με παρουσιάζουν ως φορέα εξυπηρέτησης ρωσικών συμφερόντων, τα οποία δήθεν προωθώ μέσω του νεοσύστατου κόμματος της κας. Καρυστιανού (στο οποίο κόμμα δεν έχω συμμετοχή, όπως γνωρίζετε). Παραθέτω αυτολεξεί το σχετικό χωρίο του άρθρου: «Ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της διασύνδεσης του κόμματος Καρυστιανού με τη Ρωσία είναι ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωϋσίδης...».

Προκειμένου να στηρίξετε το έωλο αφήγημά σας και να προσδώσετε αληθοφάνεια στους αναληθείς ισχυρισμούς σας, δε διστάζετε να παρουσιάσετε αποσπασματικά και να διαστρεβλώσετε πληροφορίες που έχω δημοσιεύσει στην πλατφόρμα «Linkedln» σε σχέση με την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Συγκεκριμένα στο άρθρο υπάρχει η εξής συκοφαντική αναφορά: «Όπως αναφέρει ο ίδιος στη σελίδα του στο Linkedln, το 2011-12 συμμετείχε ο ως ειδικός εμπειρογνώμων στο διοικητικό συμβούλιο της NIS, εταιρείας που μετείχε στον κρατικό φορέα της Ρωσίας Glonass: Πρόκειται για τον Ρωσικό Κρατικό Πάροχο Δορυφορικών Υπηρεσιών (το ρωσικό gps).»

Προς αποκατάσταση της διασαλευθείσας αλήθειας και με επίκληση των πληροφοριών που έχω δημοσιεύσει στην πλατφόρμα «Linkedln» (οι οποίες βρίσκονταν σε κάθε περίπτωση στη διάθεσή σας προτού συντάξετε το ως άνω συκοφαντικό άρθρο), αναφέρω ότι τα έτη 2006-2014 ήμουν στέλεχος και συγκεκριμένα Αντιπρόεδρος Πωλήσεων κι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της αμερικανικής εταιρίας «HERE Technologies» (πρώην NAFTEQ) με αντικείμενο συνοπτικά τις τεχνολογίες ψηφιακής χαρτογράφησης και πλοήγησης. Έργο μου στα πλαίσια απασχόλησής μου στην ως άνω εταιρία ήταν η αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας στις αναδυόμενες αγορές, όπως της Τουρκίας, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής αλλά και της Ρωσίας. Με άλλα λόγια η Ρωσία ήταν μόνο μία μεταξύ πολλών χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμουν, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και την προσέλκυση πελατών για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρίας.

Λόγω ιδίως της τεχνογνωσίας μου και της μακροχρόνιας κι επιτυχούς δραστηριοποίησής μου στους τομείς των τεχνολογιών ψηφιακής χαρτογράφησης και πλοήγησης, στα πλαίσια των επαγγελματικών μου καθηκόντων ήταν και η εκπροσώπηση της ως άνω εταιρίας «HERE Technologies» στο Διοικητικό Συμβούλιο της ρωσικής εταιρίας NIS με την ιδιότητα του συμβουλευτικού μέλους. Η διετής παρουσία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας NIS συνδέονταν αμιγώς κι αποκλειστικά με την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας «HERE TECHNOLOGIES» στη ρωσική αγορά και ουδεμία άλλη σύνδεση ή συναλλαγή είχα προσωπικά με την εταιρία NΙS.

Σε αποκορύφωμα της παράνομης και συκοφαντικής συμπεριφοράς σας, ενώ κάνετε αναφορά στην ιδιότητά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας NIS, ακολουθεί η αναφορά στην σχέση της εταιρίας NIS με τον «κρατικό ΦΟΡΕΑ της Ρωσίας Glonass», ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΤΕ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NIS. Παρατίθεται αυτολεξεί το σχετικό χωρίο που επιβεβαιώνει περίτρανα την εν γνώσει σας συκοφάντηση μου: «Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ο μόνος μη Ρώσος που κατέλαβε θέση, έστω και μη εκτελεστικού, μέλους του Δ.Σ. του φορέα.»

! Ο δεύτερος και η τρίτη από εσάς οφείλατε εκ της ιδιότητας σας ως ' δημοσιογράφοι να διασταυρώνετε τα γεγονότα προτού τα παρουσιάσετε ως αληθή !

! σε έναν ευρύ μάλιστα κύκλο προσώπων, τους πολυάριθμους αναγνώστες του άρθρου σας. Είναι προφανές οτι από την επισκόπηση κι ανάγνωση των πληροφοριών που εχω δημοσιεύσει στο «Linkedln», καθώς και από μια απλή έρευνα για τον ρωσικό φορέα «Glonass», θα προέκυπτε αναμφίβολα ότι ουδεμία σχέση έχω με τον ως άνω φορέα

αλλά κι εν γένει με ρωσικά συμφέροντα.

Ωστόσο, είναι έκδηλη η επιλεκτική αναφορά σας στη δραστηριοποίησή μου στη ρωσική αγορά και η προσπάθεια αποσύνδεσης της δραστηριοποίησής μου αυτής άπό αμιγώς επαγγελματικούς σκοπούς. Ομοίως έκδηλη είναι και η κακοήθης και δόλια προσπάθεια σας για σύνδεσή της δράστηριότητάς μου με πολιτικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Η εσκεμμένη παρουσίασή μου ως εξαρτώμενου από ρωσικά συμφέροντα συνοδεύεται και από τους ψευδείς ισχυρισμούς σας περί δήθεν σύνδεσής μου με τον Ρώσο πολιτικό Σεργκέι Σοϊγκού, αλλά και με την αόριστη και γενικόλογη αναφορά σας σε δήθεν «σχέσεις με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη της Ρωσίας, τις οποίες εξακολουθεί να διατηρεί.»



Σε απάντηση των ανωτέρω, σας ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι δε συνδέομαι κατά κανένα απολύτως τρόπο με οποιοδηποτε Ρώσο πολιτικό μεταξύ των οποίων και ο Σερνκέι Σοϊνκού, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΥΤΕ ΕΧΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «GLONASS».



ΕΠΕΙΔΗ η δημοσίευση του άνω συκοφαντικού άρθρου από τον δεύτερο και την τρίτη από εσάς έχει ως αποτέλεσμα την διαπόμπευσή μου και την βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς μου και συγκεκριμένα την έκφανση αυτής, ως έντιμου επιχειρηματία κι εκφραστή της υγειούς επιχειρηματικότητας και συνιστά υπαίτια και παράνομη πράξη.

ΕΠΕΙΔΗ στις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας με δημοσιεύματα του τύπου ισχύουν πέραν των ως άνω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και οι ειδικές διατάξεις του νόμου 1178/1981 «περί αστικής ευθύνης του τύπου», που καθιερώνουν μεταξύ άλλων την αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου, δηλαδή της πρώτης από εσάς.



ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ



(και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου)



1) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ έντονα για την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά σας.

2α) ΚΑΛΩ την πρώτη από εσάς να προβείτε άμεσα σε άρσης της προσβολής μου, φροντίζοντας αμελλητί, μετά τη λήψη της παρούσας, για την αφαίρεση κάθε αναφοράς στο πρόσωπό μου από το ως άνω συκοφαντικό και προσβλητικό για εμένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας σας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» (www.protothema.gr) στις 19-05-2026 με τίτλο: Οι «φιλορωσικές επιρροές» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος.



2β) ΚΑΛΩ την πρώτη από εσάς σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981, ως ισχύει, όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την λήψη της παρούσας, αποκαταστήσετε την προσβολή της προσωπικότητάς μου με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας σας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» (www.protothema.gr) του παρακάτω επανορθωτικού κειμένου αυτούσιου, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό του ή αποσπασματική του παράθεση:



Στις 19-05-2026 δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» (www.protothema.gr), με συντάκτες τον κ. Στέφανο Τζανάκη και την κα. Ματίνα Ηρειώτου, άρθρο με τίτλο: Οι «φιλορωσικές επιρροές» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος. Στο εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίξαμε ότι ο κος. Ιωάννης Μωϋσίδης συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα τα οποία προωθεί μέσω του κόμματος της κας. Μαρίας Καρυστιανού, ότι ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρωσικού Κρατικού Παρόχου Δορυφορικών Υπηρεσιών «Glonass» και ότι συνδέεται και διατηρεί σχέσεις με Ρώσους κρατικούς αξιωματούχους. Το σύνολο όλων των περιλαμβανόμενων στο ως άνω άρθρο ισχυρισμών είναι ψευδές και η δημοσίευση και μετάδοση τους οφείλεται σε εσφαλμένη πληροφόρηση μας. Λυπούμαστε πολύ και ανακαλούμε αυτούς τους αναληθείς και άστοχους ισχυρισμούς και ζητάμε συγγνώμη από τον κ. Ιωάννη Μωϋσίδη.



2γ) ΚΑΛΩ τον δεύτερο και την τρίτη από εσάς να απέχετε από οποιαδήποτε σε βάρος μου ψευδή και συκοφαντική αναφορά.

3) ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ, επιφυλασσόμενος επί παντός νομίμου δικαιώματος μου, ότι θα προσφύγω στα αρμόδια Δικαστήρια, προς υπεράσπιση της τιμής, της υπόληψης και της ακεραιότητάς μου και προς αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχω υποστεί και θα υποστώ από την παράνομη και μειωτική σας συμπεριφορά.



Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Θεσσαλονίκη, 27η Μαΐου 2026,