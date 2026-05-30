Επιχείρηση διάσωσης 23 μεταναστών στα ανοιχτά του ακρωτηρίου Ταίναρου με τη συμμετοχή της Frontex
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 23 μεταναστών πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σε λέμβο από σκάφος της δύναμης της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.
Στη συνέχεια, οι 23 μετανάστεςμεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.
Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 4–5 μποφόρ, χωρίς να αναφερθούν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες.
