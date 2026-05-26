Βίντεο με ΑΙ δείχνει πώς θα ήταν σήμερα ο μικρός Μπεν που είχε εξαφανιστεί στην Κω
Η οικογένειά του Μπεν δημοσίευσε σε σελίδα στο Facebook, ένα βίντεο που φτιάχτηκε με τη βοήθεια του AI, σε αναμονή των αποτελεσμάτων από εξέταση DNA σε άνδρα που υποστηρίζει ότι είναι αυτός
Η υπόθεση του μικρού Μπεν Νίνταμ σχεδόν 40 χρόνια μετά την εξαφάνισή του στο νησί της Κω συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον με την οικογένειά του να μην εγκαταλείπει τις προσπάθειες για να τον βρει, διατηρώντας τις ελπίδες της ζωντανές.
Σε μια συγκινητική κίνηση και στην προσπάθεια να δοθεί στη δημοσιότητα πιθανή εικόνα του πώς μπορεί να μοιάζει σήμερα ο Μπεν Νίνταμ, η οικογένειά του δημοσίευσε στη σελίδα στο Facebook που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την εξαφάνιση του Μπεν, ένα βίντεο που φτιάχτηκε με τη βοήθεια του AI.
Σε αυτό, εμφανίζεται ο μικρός Μπεν να μεγαλώνει και να αλλάζει μέσα στο χρόνο. Όπως θα μπορούσε να είναι δηλαδή στην πραγματικότητα, αν δεν είχαν χαθεί τα ίχνη του τόσο ξαφνικά και τόσο παράξενα, εκείνο το καλοκαίρι στην Κω.
«Χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες προόδου του Μπεν Νίνταμ, δημιούργησα ένα σύντομο βίντεο μετάβασης με αναβαθμισμένες εικόνες με την ελπίδα ότι κάποιος, κάπου, μπορεί να αναγνωρίσει το άτομο που απεικονίζεται και να βοηθήσει στην παροχή νέων πληροφοριών», αναφέρει ο δημιουργός του βίντεο στα σχόλια.
«Σίγουρα μας έφερε δάκρυα στα μάτια» γράφουν οι δικοί του άνθρωποι στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση με το βίντεο στο Facebook, στη σελίδα που διαχειρίζεται η μητέρα και η αδερφή του Μπεν.
Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα DNA ενός άνδρα που υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι ο «μικρός Μπεν», αναμένει η οικογένεια Νίνταμ.
Άνδρας υποστηρίζει ότι είναι ο Μπεν Νίνταμ
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, αν και η μητέρα του Μπεν έχει διακόψει κάθε επαφή με τον συγκεκριμένο άνδρα, περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η ομοιότητα των δύο προσώπων.
