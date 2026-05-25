Δωρεά Σάκη Κεχαγιόγλου στη Νομική Θεσσαλονίκης

Σε λαμπρή τελετή, το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026, εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενούνται εικονικές δίκες αλλά και προσομοιώσεις συνεδριάσεων Κοινοβουλίου. Τον χώρο αυτό όπου θα γίνεται ουσιαστικά η διασύνδεση της γνώσης με την πράξη θα χρησιμοποιούν όχι μόνο οι φοιτητές και οι καθηγητές της σχολής αλλά και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τη διεξαγωγή εικονικών δικών όλων των δικαιοδοσιών.Τα έργα ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο και χρηματοδοτήθηκαν από την Πρυτανεία, το ΕΣΠΑ και τον διακεκριμένο ποινικολόγο και Άρχοντα Μέγα Λογοθέτη και Δικαιοφύλακα των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας Σάκη Κεχαγιόγλου . Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε και καλωσόρισε τους επίτιμους καλεσμένους στο γραφείο του στην Πρυτανεία.Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘσημείωσε ότι εκτός από τις εικονικές δίκες, ο χώρος μπορεί να μετατραπεί σε χώρο Κοινοβουλίου και το έδρανο του μάρτυρα να γίνει βήμα του αγορητή. Ευχαρίστησε, παράλληλα, όσους συνέβαλαν στην ανακαίνιση του αμφιθεάτρου, τους εργαζόμενους στη σχολή, την Πρυτανεία και τον Σάκη Κεχαγιόγλου για τη χορηγία του.Κατόπιν, πήραν τον λόγο χαιρετίζοντας την εκδήλωση η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Μιχάλης Πικραμμένος , ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθηγητής, η Σύμβουλος Επικρατείας και γενική διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΘεσσαλονίκηςΕπίσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου , οι οποίοι εκτός των άλλων επαίνεσαν με θερμά λόγια τον Σάκη Κεχαγιόγλου για τη γενναία χορηγία του προς τη Νομική Σχολή.Την εκδήλωση έκλεισε ο ποινικολόγος και δωρητής Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος συγκινημένος αναφέρθηκε στις άοκνες προσπάθειες του κοσμήτορα Π. Γκλαβίνη για τη συνεχή εξέλιξη της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, στο κύρος και στην προσωπικότητα των προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας που τιμούσαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και τόνισε ότι η δωρεά του αποτελεί αντιχάρισμα στη Σχολή του και φόρος τιμής στη νιότη του, την επαγγελματική του σταδιοδρομία και τη ζωή του. Τόνισε δε, ότι και στο μέλλον θα είναι στο πλευρό της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σε οτιδήποτε θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο βουλευτήςκαι η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Τέλος, ο κοσμήτορας Π. Γκλαβίνης έδωσε στους καλεσμένους δώρο για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Σάκης Κεχαγιόγλου με τη σειρά του δώρισε στους διακεκριμένους προσκεκλημένους αναμνηστικό μετάλλιο για την πρόσφατη αναγόρευσή του σε Άρχοντα Μέγα Λογοθέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής από τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β’ που αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμουν τα Πατριαρχεία σε επιφανή λαϊκά μέλη της Εκκλησίας.