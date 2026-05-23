Πολεμική Αεροπορία: Η Ελλάδα μεγαλύτερη δύναμη από το Ισραήλ αλλά...

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει περίπου 635 αεροσκάφη έναντι 600 της ισραηλινής IAF. Ο αριθμός είναι αληθινός, αλλά η ομοιότητα σταματά εδώ. Ο ελληνικός στόλος είναι ένα παζλ πολλών γενεών: F-16 σε εκδόσεις Block 30, 50, 52+ και 52M — από τις οποίες οι 83 αναβαθμίζονται σταδιακά σε επίπεδο Viper (Block 70/72) — συν 24 Rafale F3-R, 19 Mirage 2000-5 και παλαιότερα αεροσκάφη σε φάση απόσυρσης, όπως τα θρυλικά F-4 Phantom. Πρόκειται για ένα δυναμικό που έχει αξία, αλλά που υπολείπεται σε τεχνολογική συνοχή.

Ισραήλ: Λιγότερα αεροσκάφη, ανώτερη τεχνολογία

Η ισραηλινή αεροπορία έχει πάρει συνειδητά την απόφαση να επενδύει στην ποιότητα αντί στην ποσότητα. Ήδη λειτουργεί με πάνω από 45 μαχητικά F-35 «Adir» — ειδικά παραμετροποιημένα για τις ανάγκες της χώρας — δεκάδες F-15I Ra'am και αναβαθμισμένα F-16 σε εκδόσεις C/D. Παράλληλα, η IAF διαθέτει ιπτάμενα τάνκερ, AWACS, αεροσκάφη ειδικών αποστολών και ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV) παγκοσμίως. Επιπλέον, εντάσσεται σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας που δεν έχει αντίστοιχο στην περιοχή.

Το «αλλά» που αλλάζει τα πάντα

Η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20 μαχητικά F-35A, αναμενόμενα έως το 2028 — μια κίνηση ορόσημο για την Πολεμική Αεροπορία. Ωστόσο, 20 stealth μαχητικά σε έναν στόλο 635 αεροσκαφών δεν αναστρέφουν από μόνα τους το τεχνολογικό χάσμα. Το Ισραήλ, με παρόμοιο πληθυσμό και πολύ πιο ακραίο περιβάλλον απειλών, έχει ήδη αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή εμπειρία με την πλατφόρμα αυτή — σε πραγματικές μάχιμες συνθήκες.

Η Ευρώπη ως καθρέφτης

Η σύγκριση δεν περιορίζεται μόνο σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα είναι εξίσου αποκαλυπτική. Η Ιταλία συνδυάζει ήδη F-35 με Eurofighter. Η Γαλλία λειτουργεί με πλήρη στόλο Rafale και πλήρη αυτάρκεια συντήρησης. Η Βρετανία αναπτύσσει F-35B από αεροπλανοφόρα. Η Σουηδία αξιοποιεί Gripen E. Ακόμα και χώρες μικρότερου γεωπολιτικού βάρους — Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία — έχουν νεότερους, πιο ενοποιημένους στόλους. Η Ελλάδα παραμένει πίσω σε τεχνολογική συνοχή και δεν έχει ακόμα αναπτύξει ισχυρή εγχώρια υποδομή για τη συντήρηση και την αυτονομία των μέσων της.

Τι σημαίνει αυτό για εμάς

Τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι από τα καλύτερα εκπαιδευμένα στο ΝΑΤΟ — αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Οι επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά η αεροπορική ισχύς δεν μετράται μόνο σε αριθμούς αεροσκαφών ούτε μόνο στην αξία των πιλότων. Μετράται στην τεχνολογική ωριμότητα του συνόλου, στην ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης και στην υποδομή που επιτρέπει αυτονομία — πέρα από εξάρτηση από προμηθευτές και συμμάχους.

Σε μια γεωγραφική γειτονιά που αλλάζει με ταχύτητα, αυτά δεν είναι αφηρημένες στρατηγικές έννοιες. Είναι ο πυρήνας της εθνικής ασφάλειας.

Κατηγορία Ελλάδα (Π.Α.) Ισραήλ (IAF) Συνολικά α/φη 635 600 Μαχητικά (στρ. jets) 219 250 5ης γενιάς 0 (20 παραγγελία F‑35A) 46 F‑35I 4ης γενιάς / multirole 24 Rafale, 152 F‑16, 19 Mirage 25 F‑15I, ~52 F‑15, ~200+ F‑16 Ελικόπτερα 31 128 UAVs & ειδικές αποστολές 22 UAVs, AWACS, transport, κ.ά. Εκτεταμένη drone flίot & μονάδες ICAP Αεράμυνα / υποστήριξη AWACS, μεταφορικά, εκπαιδευτικά Tankers, AEW, special mission planes

