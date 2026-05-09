Οριστικό: Έρχεται το τέλος των παλιών αυτοκινήτων και στην Ελλάδα

Το σημαντικότερο που πρέπει να ειπωθεί εξαρχής: δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, κανένα επίσημο ευρωπαϊκό σχέδιο που να προβλέπει οριζόντια απαγόρευση κυκλοφορίας ή επισκευής οχημάτων με βάση μόνο την ηλικία τους. Αυτό είναι γεγονός και πρέπει να το έχουμε κατά νου πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει τίποτα.

Αυτό που πραγματικά βρίσκεται στο τραπέζι των Βρυξελλών είναι μια σταδιακή αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη ελέγχουν, φορολογούν και επιτρέπουν την κυκλοφορία παλαιών οχημάτων με κριτήριο όχι τον αριθμό ετών ζωής του αυτοκινήτου, αλλά την πραγματική κατάσταση του κινητήρα, τις εκπομπές ρύπων και τα επίπεδα ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αυστηροποίηση των περιοδικών τεχνικών ελέγχων, με σαφή μετατόπιση από τη σημερινή λογική «περνάει ή δεν περνάει ΚΤΕΟ» σε μια λεπτομερέστερη αξιολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσο και την παθητική και ενεργητική ασφάλεια.

Επιπλέον, συζητούνται σενάρια πιο συχνών ελέγχων για τα οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας, επέκταση των ζωνών χαμηλών εκπομπών (LEZ) σε περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις — με απαγόρευση εισόδου σε παλαιά ντίζελ και βενζινοκίνητα χωρίς σύγχρονα φίλτρα — καθώς και η σύνδεση της κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων με χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς σε αστικά κέντρα κατά τις ώρες αιχμής.