Ελλάδα: Εξαφανίστηκαν οι κάμερες ταχύτητας

Τέσσερις κάμερες ελέγχου ταχύτητας που εγκαταστάθηκαν πέρυσι στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας έχουν αφαιρεθεί από τη θέση τους, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση...

Τον Μάιο του 2025, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Λαμία, λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια των Αφιδνών και ακριβώς πριν τα Σ.Ε.Α. Καπανδριτίου, τέθηκε σε λειτουργία ένα σύστημα τεσσάρων καμερών ταχύτητας τελευταίας τεχνολογίας, τοποθετημένων πάνω σε πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων. Δεν επρόκειτο για απλά φωτοραντάρ: οι συσκευές κάλυπταν και τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, μετρούσαν ταχύτητες έως 320 χλμ./ώρα με χαμηλό περιθώριο σφάλματος και διέθεταν τεχνολογία αναγνώρισης μάρκας, μοντέλου, κατηγορίας και χρώματος οχήματος — τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που φέρουν οι κάμερες της Αττικής Οδού, όπου 35 τέτοιες συσκευές επιτηρούν ήδη 15 σημεία του αυτοκινητόδρομου.

Η επιλογή του σημείου δεν ήταν τυχαία. Η Εθνική Αθηνών–Λαμίας εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα, ανάμεσά τους τους 31.000 κατοίκους του Δήμου Ωρωπού και τους εργαζόμενους της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων–Σχηματαρίου — ένας συνδυασμός που γεμίζει τον άξονα κάθε πρωί και κάθε απόγευμα με κυκλοφορία βαριάς χρήσης.