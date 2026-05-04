Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέδειξε τον επαναπατρισμό 26 αρχαιοτήτων από τις ΗΠΑ, η αναφορά στον Ασκληπιό
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέδειξε τον επαναπατρισμό 26 αρχαιοτήτων από τις ΗΠΑ, η αναφορά στον Ασκληπιό
Τα αντικείμενα ανακτήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών που διεξήγαγε η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Στην επιστροφή αρχαιοτήτων στην Ελλάδα από την Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE – HSI) αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας, τα αντικείμενα ανακτήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών που διεξήγαγε η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρεται σε Instagram Story στον μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης που επιστρέφει στη χώρα μας.
Τα αντικείμενα που επιστράφηκαν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Τον μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 40 ίντσες. Το άγαλμα κατασχέθηκε από τις διωκτικές αρχές, αφού οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονταν στα συνοδευτικά έγγραφα αποδείχθηκαν ψευδείς, έπειτα από έρευνα της HSI και της CBP.
• Ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία, κοπής του 370 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και τον Πήγασο στην πίσω όψη. Το χρυσό νόμισμα ανασκάφηκε από άγνωστο αρχαιοκάπηλο και στη συνέχεια πωλήθηκε σε μεσάζοντα, ο οποίος το μεταπώλησε στον επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης έναντι 7.000 ευρώ. Εξήχθη παράνομα από την Ελλάδα στη Γερμανία, όπου δεν κατέστη δυνατόν να πωληθεί σε οίκο δημοπρασιών, πριν αποσταλεί σε οίκο δημοπρασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας, τα αντικείμενα ανακτήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών που διεξήγαγε η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρεται σε Instagram Story στον μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης που επιστρέφει στη χώρα μας.
Τα αντικείμενα που επιστράφηκαν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Τον μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 40 ίντσες. Το άγαλμα κατασχέθηκε από τις διωκτικές αρχές, αφού οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονταν στα συνοδευτικά έγγραφα αποδείχθηκαν ψευδείς, έπειτα από έρευνα της HSI και της CBP.
• Ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία, κοπής του 370 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και τον Πήγασο στην πίσω όψη. Το χρυσό νόμισμα ανασκάφηκε από άγνωστο αρχαιοκάπηλο και στη συνέχεια πωλήθηκε σε μεσάζοντα, ο οποίος το μεταπώλησε στον επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης έναντι 7.000 ευρώ. Εξήχθη παράνομα από την Ελλάδα στη Γερμανία, όπου δεν κατέστη δυνατόν να πωληθεί σε οίκο δημοπρασιών, πριν αποσταλεί σε οίκο δημοπρασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φιλαδέλφεια.
• Ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας, του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο απεικονίζει την Περσεφόνη στην εμπρόσθια όψη και την Ύδρα στην πίσω όψη. Η ελληνική αστυνομία διαπίστωσε ότι το νόμισμα είχε ανασκαφεί και εξαχθεί παράνομα από τη χώρα από την ίδια εγκληματική οργάνωση που λεηλάτησε το χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου. Αφού αφαιρέθηκε παράνομα από την Ελλάδα, το νόμισμα πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2009 και προσφέρθηκε εκ νέου προς πώληση το 2017, προτού εμφανιστεί στον ίδιο αμερικανικό οίκο δημοπρασιών με το χρυσό νόμισμα.
• Ένα αργυρό δίδραχμο της Ρόδου, κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ήλιο στην εμπρόσθια όψη και το «Ρόδον της Ρόδου» στην πίσω. Η HSI στο Μέμφις κατάσχεσε το νόμισμα, αφού διαπίστωσε παραβιάσεις του Νόμου για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Πολιτιστική Ιδιοκτησία, καθώς και παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας δεν προσκόμισε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ότι το νόμισμα είχε εξαχθεί από την Ελλάδα πριν από την επιβολή των περιορισμών στις εισαγωγές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα