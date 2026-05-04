Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε είναι φέτος, η σημασία της ημέρας
Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε είναι φέτος, η σημασία της ημέρας
Η Γιορτή της Μητέρας είναι μια από τις πιο τρυφερές ημέρες του χρόνου
Η Γιορτή της Μητέρας στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο τρυφερές ημέρες του χρόνου και έχει μια ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή, που συνδέει την αρχαία παράδοση με την εκκλησιαστική ζωή. Σημειώνεται πως φέτος η Γιορτή της Μητέρας εορτάζεται την Κυριακή 10 Μαΐου.
Στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, η γιορτή είναι κινητή και τιμάται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι ιστορικά υπήρχαν (και υπάρχουν) δύο ημερομηνίες:
-2 Φεβρουαρίου (Υπαπαντή του Κυρίου): Αυτή ήταν η αρχική ημέρα εορτασμού της μητέρας στην Ελλάδα, που καθιερώθηκε το 1929. Ο συμβολισμός είναι θρησκευτικός, καθώς η Εκκλησία τιμά την Παναγία που πηγαίνει τον 40ήμερο Ιησού στον Ναό (ο γνωστός «σαραντισμός»). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να θεωρεί την ημέρα αυτή ως την αυθεντική γιορτή της χριστιανής μητέρας.
-Δεύτερη Κυριακή του Μαΐου: Κατά τη δεκαετία του 1960, η Ελλάδα άρχισε να υιοθετεί τον δυτικό εορτασμό, ο οποίος τελικά επικράτησε στην κοινωνία και την αγορά, κυρίως λόγω της σύνδεσής του με την άνοιξη και τα λουλούδια.
Στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν γιορτές προς τιμήν της Γαίας (Μητέρα Γη) και αργότερα της κόρης της, της Ρέας, η οποία λατρευόταν ως η «Μητέρα των Θεών».
Οι γιορτές αυτές γίνονταν την άνοιξη, συμβολίζοντας την αναγέννηση της φύσης και τη γονιμότητα.
– Λουλούδια: Είναι το πιο κλασικό δώρο. Το λευκό γαρύφαλλο ήταν το αρχικό σύμβολο της γιορτής (συμβολίζοντας την αγνότητα), αλλά σήμερα τα μπουκέτα με τριαντάφυλλα και ανοιξιάτικα λουλούδια έχουν την τιμητική τους.
– Χειροποίητες κάρτες: Στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά προετοιμάζουν κατασκευές και ζωγραφιές για να τις χαρίσουν στις μαμάδες τους.
Στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, η γιορτή είναι κινητή και τιμάται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι ιστορικά υπήρχαν (και υπάρχουν) δύο ημερομηνίες:
-2 Φεβρουαρίου (Υπαπαντή του Κυρίου): Αυτή ήταν η αρχική ημέρα εορτασμού της μητέρας στην Ελλάδα, που καθιερώθηκε το 1929. Ο συμβολισμός είναι θρησκευτικός, καθώς η Εκκλησία τιμά την Παναγία που πηγαίνει τον 40ήμερο Ιησού στον Ναό (ο γνωστός «σαραντισμός»). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να θεωρεί την ημέρα αυτή ως την αυθεντική γιορτή της χριστιανής μητέρας.
-Δεύτερη Κυριακή του Μαΐου: Κατά τη δεκαετία του 1960, η Ελλάδα άρχισε να υιοθετεί τον δυτικό εορτασμό, ο οποίος τελικά επικράτησε στην κοινωνία και την αγορά, κυρίως λόγω της σύνδεσής του με την άνοιξη και τα λουλούδια.
Στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν γιορτές προς τιμήν της Γαίας (Μητέρα Γη) και αργότερα της κόρης της, της Ρέας, η οποία λατρευόταν ως η «Μητέρα των Θεών».
Οι γιορτές αυτές γίνονταν την άνοιξη, συμβολίζοντας την αναγέννηση της φύσης και τη γονιμότητα.
Πώς τη γιορτάζουμε σήμεραΣήμερα, η γιορτή έχει κυρίως οικογενειακό χαρακτήρα. Τα συνηθισμένα έθιμα περιλαμβάνουν:
– Λουλούδια: Είναι το πιο κλασικό δώρο. Το λευκό γαρύφαλλο ήταν το αρχικό σύμβολο της γιορτής (συμβολίζοντας την αγνότητα), αλλά σήμερα τα μπουκέτα με τριαντάφυλλα και ανοιξιάτικα λουλούδια έχουν την τιμητική τους.
– Χειροποίητες κάρτες: Στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά προετοιμάζουν κατασκευές και ζωγραφιές για να τις χαρίσουν στις μαμάδες τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα