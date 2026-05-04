Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την χτύπησε στο κεφάλι
Στην καταγγελία πως ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της προχώρησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (1/5) μία 36χρονη γυναίκα στο Πόρτο Ράφτη.

Συγκεκριμένα η γυναίκα κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. και ανέφερε ότι έχει δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από το σύζυγό της. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της γυναίκας όπου η τελευταία τους δήλωσε ότι, για ασήμαντη αφορμή, ο σύζυγος της τη χτύπησε στο άνω μέρος του κεφαλιού, προσθέτοντας πως φέρει και ένα καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά.

Επιπλέον, η 36χρονη πρόσθεσε πως, μετά την επίθεση, ο άνδρας της έφυγε από το σπίτι και πως η ίδια αδυνατούσε να μεταβεί στο οικείο Α.Τ. λόγω του βρέφους της.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα μετέβη στο Α.Τ. Μαρκοπούλου και κατέθεσε σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία. Ειδικότερα, ανέφερε ότι τη χτύπησε δύο-τρεις φορές (δύο στο κεφάλι της με το χέρι του και μία στον σβέρκο της με την παλάμη του χεριού του) και εν συνεχεία διαπίστωσε ότι είχε οίδημα μαλακών μορίων (καρούμπαλο) στο κεφάλι της και είχε εκδορά στο αριστερό της αυτί.
