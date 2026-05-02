Βίντεο: Οδηγούσε με 269 χλμ/ώρα
Ένας 37χρονος Έλληνας μοτοσικλετιστής συνελήφθη αφού η αστυνομία εντόπισε τα βίντεο που ο ίδιος ανέβαζε στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εμφανιζόταν να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

Το βίντεο που αποκάλυψε την υπόθεση κατέγραφε οδηγό μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας, να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 240 χιλιομέτρων την ώρα και να εκτελεί επικίνδυνους ελιγμούς. Στο υλικό, όπως αποκαλύφθηκε, το κοντέρ της μηχανής έφτανε σε κάποια στιγμή ακόμα και τα 269 χλμ/ώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Η κάμερα ήταν τοποθετημένη στη μοτοσικλέτα ή στο κράνος, καταγράφοντας τα πάντα από την οπτική γωνία του οδηγού — ένα στυλ βίντεο που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ορισμένες κοινότητες των social media, όπου η ταχύτητα παρουσιάζεται σαν «επίτευγμα» και η επικινδυνότητα σαν θέαμα..


