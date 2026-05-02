Έκρηξη σε σπίτι στην Καστοριά, τραυματίστηκε 15χρονος
Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε σπίτι στους Μανιάκους Καστοριάς, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε σενάριο. Η ισχύς της ήταν τέτοια, που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευση αντικειμένων μέτρα μακριά.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμμια του δωματίου.
Ο 15χρονος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε νοσοκομείο της περιοχής όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του.
Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.
