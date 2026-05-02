«Ούτε που το φανταζόμουν»: Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους που λειτουργούσε το παράνομο γηροκομείο
Τον χώρο διαχειριζόταν μια 72χρονη - Κρατούσε υπό απαράδεκτες συνθήκες τουλάχιστον τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες

Σφραγισμένο παραμένει το παράνομο γηροκομείο των Αμπελοκήπων που λειτουργούσε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σεβαστοπούλου.

Πρόκειται για τον χώρο που διαχειριζόταν μια 72χρονη, η οποία κρατούσε υπό απαράδεκτες συνθήκες τουλάχιστον τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τους είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα για να ελέγχει τις επαφές τους, ενώ στον χώρο είχε γατιά και σκυλιά, τα οποία δεν φρόντιζε.

Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο εδώ»

Ένοικος της πολυκατοικίας είπε ότι είδε τους αστυνομικούς την ώρα της εφόδου να φωνάζουν «ασφάλεια, ασφάλεια». Στη συνέχεια τόνισε ότι «είδα μια γυναίκα να βγαίνει με το καροτσάκι, άρρωστη ήταν, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήραν. Ούτε θα σκεφτόμουν ότι ήταν γηροκομείο εκεί».


Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει και μια ηλικιωμένη που νόμιζε ότι απλά διαμένει εδώ, δίχως να πιστεύει ότι λειτουργούσε τον τέταρτο ως παράνομο γηροκομείο. Η ένοικος τόνισε ότι δεν έβλεπε κινητικότητα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπογράμμισε ότι στον τέταρτο όροφο γίνονταν πάρτι στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι  κατά την έφοδο της αστυνομίας στο διαμέρισμα της οδού Σεβαστουπόλεως, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, ενώ όταν τελικά άνοιξε την πόρτα, προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, ισχυριζόμενη ότι ήταν απλή ένοικος και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από το «γηροκομείο», μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη γνώση των συγγενών για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση των ηλικιωμένων, οι περισσότεροι αρνήθηκαν να παραλάβουν τις γυναίκες και να αναλάβουν τη φροντίδα τους. Μόνο μία από αυτές αποχώρησε με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται κατάλληλες δομές φιλοξενίας.
