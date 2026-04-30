Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Αθώα 19χρονη υπάλληλος στη Ρόδο που κατηγορούνταν πώς έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη
Η 16χρονη φέρεται να έκανε και χρήση ναρκωτικών
Αθώα κρίθηκε πριν από λίγο από το Μονομελές αυτόφωρο δικαστήριο της Ρόδου η 19χρονη που είχε συλληφθεί ως υπάλληλος επιχείρησης, επειδή διέθεσε αλκοόλ σε 16χρονη ανήλικη.
Η 16χρονη φέρεται να έκανε και χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία και ακολούθησαν 5 συλλήψεις. Της 19χρονης, δύο ακόμα ανήλικων κοριτσιών και δύο γονέων.
Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση είχε σχηματίσει αρχικά ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπίρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη έδωσε σε μια από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, που κατανάλωσαν παράλληλα με χρήση ναρκωτικών, συνέπεια των οποίων η μια εξ αυτών να διακομιστεί σε ημιλιπόθιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου, για παροχή πρώτων βοηθειών. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.
