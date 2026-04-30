Αθώα 19χρονη υπάλληλος στη Ρόδο που κατηγορούνταν πώς έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη
Ρόδος Ανήλικη Αλκοόλ Αθώα

Αθώα 19χρονη υπάλληλος στη Ρόδο που κατηγορούνταν πώς έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη

Η 16χρονη φέρεται να έκανε και χρήση ναρκωτικών

Αθώα 19χρονη υπάλληλος στη Ρόδο που κατηγορούνταν πώς έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη
Αθώα κρίθηκε πριν από λίγο από το Μονομελές αυτόφωρο δικαστήριο της Ρόδου η 19χρονη που είχε συλληφθεί ως υπάλληλος επιχείρησης, επειδή διέθεσε αλκοόλ σε 16χρονη ανήλικη.

Η 16χρονη φέρεται να έκανε και χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία και ακολούθησαν 5 συλλήψεις. Της 19χρονης, δύο ακόμα ανήλικων κοριτσιών και δύο γονέων.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση είχε σχηματίσει αρχικά ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπίρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη έδωσε σε μια από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, που κατανάλωσαν παράλληλα με χρήση ναρκωτικών, συνέπεια των οποίων η μια εξ αυτών να διακομιστεί σε ημιλιπόθιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου, για παροχή πρώτων βοηθειών. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

