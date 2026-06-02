Στο νοσοκομείο Καλαμάτας παραμένουν τα παιδιά της Βασιλικής, ενημερώθηκαν για τη δολοφονία της μητέρας τους
Η παρουσία της θείας τους κρίθηκε σημαντική - Αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε επικοινωνία με το οικογενειακό τους περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον
Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας συνεχίζουν να φιλοξενούνται τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στην γυναικοκτονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Τα δύο αδέλφια ηλικίας 6 και 10 ετών βρίσκονται υπό τη διαρκή φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ενώ παράλληλα δέχονται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δραματικές εξελίξεις που άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρη τη ζωή τους.
Σήμερα εκτυλίχτηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές στο νοσοκομείο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά επισκέφθηκε η θεία τους, η αδελφή της αδικοχαμένης μητέρας τους.
Με τη βοήθεια ψυχολόγων και εξειδικευμένων επιστημόνων πραγματοποιήθηκε η δύσκολη διαδικασία ενημέρωσής τους για το τραγικό συμβάν που σημάδεψε την οικογένειά τους. Πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές και ευαίσθητες διαδικασίες που καλούνται να διαχειριστούν οι ειδικοί καθώς τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με μια απώλεια που είναι αδύνατο να κατανοήσουν πλήρως σε τόσο μικρή ηλικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί επέλεξαν ένα προσεκτικό και σταδιακό τρόπο προσέγγισης δίνοντας στα δύο αδέλφια τον χρόνο που χρειάζονταν για να επεξεργαστούν τα γεγονότα. Η παρουσία της θείας τους κρίθηκε σημαντική καθώς αποτελεί ένα από τα πιο οικεία και αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Οι στιγμές ήταν φορτισμένες συναισθηματικά με τα παιδιά να αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που δύσκολα μπορούν να απαντηθούν.
Την ίδια ώρα οι συγγενείς της οικογένειας προσπαθούν να οργανώσουν την επόμενη ημέρα έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των δύο ανήλικων. Αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε επικοινωνία με το οικογενειακό τους περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον έχοντας παράλληλα την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη για όσο διάστημα χρειαστεί.
Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας. Η είδηση της δολοφονίας της 39χρονης έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώριζαν ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στα δύο παιδιά που έμειναν πίσω. Δύο αδελφάκια που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τη μητέρα τους και με τις πληγές μιας τραγωδίας που θα τα συνοδεύει για πάντα.
Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ειδικοί και συγγενείς προσπαθούν να τους προσφέρουν στήριξη, αγάπη και ασφάλεια.
