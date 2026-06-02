Πρώτο Θέμα ΑΕ και Google: Στρατηγική συνεργασία για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οι εκδόσεις του Πρώτου Θέματος θα τροφοδοτούν με περιεχόμενο το Google News και την εφαρμογή Gemini, καθώς και με τη συνεχή ροή δημοσιογραφικών άρθρων τους - «Είμαστε ενθουσιασμένοι που το Πρώτο Θέμα εντάχθηκε στο νέο μας πρόγραμμα, ανυπομονούμε να καινοτομήσουμε από κοινού» δήλωσε η Sulina Connal, Managing Director, Partnerships ΕΜΕΑ της Google
Το Πρώτο Θέμα εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google, αποτελώντας τον πρώτο ελληνικό εκδοτικό οργανισμό που συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή. Το δημοσιογραφικό περιεχόμενο του Πρώτου Θέματος, βάσει της συμφωνίας, θα αξιοποιείται σε πραγματικό χρόνο στις εμπειρίες Τεχνητής Νοημοσύνης του Google News και στην εφαρμογή Gemini, προσφέροντας στους χρήστες πιο ακριβή και επικαιροποιημένη ενημέρωση.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση με το κοινό και να στηρίξει την υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία και επικεντρώνεται στη δοκιμή πειραματικών λειτουργιών που σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις συνήθειες των αναγνωστών.
Το Πρώτο Θέμα συμμετέχει μαζί με μια σειρά διεθνών εκδοτικών οργανισμών -όπως οι Der Spiegel, Financial Times, The Washington Post, The Guardian, El País, The Washington Examiner, Folha de S.Paulo, Infobae, Kompas, και The Times of India, μεταξύ άλλων- προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια ενός κοινού με υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης.
Βασικά στοιχεία της συνεργασίας:
• Στο πλαίσιο αυτού του νέου εμπορικού πιλοτικού προγράμματος, το Πρώτο Θέμα θα συνεργαστεί με την Google για τη δοκιμή νέων λειτουργιών στο Google News και στην εφαρμογή Gemini.
• Οι εκδόσεις του Πρώτου Θέματος θα τροφοδοτούν με περιεχόμενο το Google News και την εφαρμογή Gemini, καθώς και με τη συνεχή ροή δημοσιογραφικών άρθρων τους, ώστε να παρέχεται πιο ακριβής και επικαιροποιημένη ενημέρωση στους αναγνώστες, ενισχύοντας τη βαθύτερη σύνδεση με το κοινό.
• Το Google News θα δοκιμάσει περιλήψεις άρθρων που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη στις συνεργαζόμενες ενημερωτικές ιστοσελίδες, προσφέροντας στους αναγνώστες μια σύντομη και κατανοητή εικόνα του θέματος πριν μεταβούν στο πλήρες άρθρο.
* Παράλληλα, το πρόγραμμα εξετάζει τρόπους παρουσίασης των ειδήσεων σε διαφορετικές μορφές, ώστε να εξυπηρετεί όσους προτιμούν να ενημερώνονται με άλλους τρόπους.
• Όλες αυτές οι πειραματικές λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης θα περιλαμβάνουν σαφή αναφορά της αρχικής πηγής της είδησης και απευθείας συνδέσμους προς τα πρωτότυπα άρθρα.
«Καθώς οι χρήστες αναζητούν εμπειρίες Τεχνητής Νοημοσύνης, η ζήτηση για αυθεντική, έγκυρη δημοσιογραφία παραμένει σταθερή. Στόχος μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι να βοηθήσουμε τους χρήστες να ανακαλύψουν το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που οι εκδότες δημιουργούν με τόσο κόπο. Είμαστε απολύτως ενθουσιασμένοι που το Πρώτο Θέμα εντάχθηκε στο νέο μας εμπορικό πιλοτικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προόδου στη δοκιμή νέων τρόπων δημιουργίας και διατήρησης ψηφιακού κοινού, και ανυπομονούμε να καινοτομήσουμε από κοινού», δήλωσε η Sulina Connal, Managing Director, Partnerships EMEA της Google.
«Το Πρώτο Θέμα αποτελεί διαχρονικά βασικό μας συνεργάτη, και η συμφωνία αυτή βασίζεται σε μια μακρά ιστορία επιτυχημένης συνεργασίας. Είναι ένας εξαιρετικά καινοτόμος και πρωτοπόρος οργανισμός. Συνεργαζόμενοι για τη δοκιμή νέων τρόπων δημιουργίας και διατήρησης κοινού μέσα από αυτά τα εμπορικά πιλοτικά προγράμματα, σηματοδοτούμε ένα σημαντικό ορόσημο στη στήριξη της εμπιστοσύνης και της δημοσιογραφίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», προσέθεσε ο Riccardo Terzi, Head of News Partnerships για τη Νότια Ευρώπη της Google.
Επίδραση στον κλάδο και προοπτικές
Η συνεργασία αυτή τοποθετεί το Πρώτο Θέμα στο επίκεντρο της τεχνολογικής εξέλιξης και της καινοτομίας. Κατατάσσει τον οργανισμό δίπλα σε καταξιωμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
